외교부, ‘전력난 장기화’ 쿠바에 특별여행주의보 발령

한 산업디자이너가 지난 11일(현지시간) 쿠바 수도 아바나에서 정전 중에 임시 조명을 켜고 공부하는 모습. AFP연합뉴스

외교부는 전력난이 길어지고 있는 쿠바에 특별여행주의보를 발령한다고 19일 밝혔다.

주쿠바대사관은 쿠바 내 체류 중인 우리 국민에게 체류 시 유념해야 하는 사항에 대한 안전 공지를 수시로 전파하고 있다고 설명했다.