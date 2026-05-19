외교부, ‘전력난 장기화’ 쿠바에 특별여행주의보 발령
외교부는 전력난이 길어지고 있는 쿠바에 특별여행주의보를 발령한다고 19일 밝혔다.
쿠바 전역에 발령됐던 여행경보 2단계는 이날 오후 6시부터 특별여행주의보(2.5단계)로 상향됐다.
특별여행주의보는 단기적으로 긴급한 위험이 있는 경우에 발령된다. 여행경보 2단계(여행자제) 이상, 3단계(출국권고) 이하에 준하는 조치다.
현재 쿠바는 전력난 장기화로 상수도, 통신서비스, 교통·보건 상황이 악화하고 있다.
외교부는 이날 오전 쿠바 정세와 국민 보호 조치를 점검하기 위해 조주성 해외안전기획관 주재로 합동 상황점검 회의를 개최했다.
회의에는 주쿠바대사관과 주멕시코대사관, 주도미니카대사관, 주자메이카대사관이 참석했다.
주쿠바대사관은 쿠바 내 체류 중인 우리 국민에게 체류 시 유념해야 하는 사항에 대한 안전 공지를 수시로 전파하고 있다고 설명했다.
주멕시코·도미니카·자메이카대사관은 쿠바 내 우리 국민 안전 확보를 위해 최대한 협조할 계획이라고 밝혔다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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