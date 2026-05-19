日 “한일정상회담, 에너지·안보 협력 논의”

“CPTPP 가입 문제는 논의 안 해”

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 경북 안동 한 호텔에서 공동언론발표를 하고 있다. 연합뉴스

일본 외무성은 19일 한일 정상회담에서 에너지와 안보 협력이 주요 의제였다고 밝혔다.

액화천연가스(LNG), 바이오에너지, 소형모듈원자로(SMR) 등이 새로운 에너지 구상에 포함된다고 덧붙였다.

그는 “한국 정부도 중동 사태 이후 아시아 국가들이 직면한 과제를 지원하기 위해 일본과 협력하기로 했다”고 전했다.