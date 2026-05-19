김용현 前국방장관 측 “내란전담재판부법은 위헌” 헌법소원
위헌심판 제청 기각 뒤 헌법소원 청구
김용현 전 국방부 장관 측이 지난 18일 헌법재판소에 ‘내란·외환·반란 범죄 등의 형사절차에 관한 특례법’(내란전담재판부법)에 대한 헌법소원 심판을 청구한 것으로 전해졌다.
위헌법률심판 제청이 받아들여지지 않자 직접 헌재에 판단을 구한 것이다.
김 전 장관 측은 지난달 21일 서울고법 내란전담재판부인 형사12-1부에 위헌법률심판 제청을 신청했다. 내란전담재판부법이 공정한 재판을 받을 권리를 침해한다는 입장이었다.
위헌법률심판 제청은 법률의 위헌 여부가 재판의 전제가 되는 경우 법원이 헌재에 위헌법률심판을 제청하는 제도다.
재판부는 지난 13일 내란 사건 재판에 통일성과 전문성이 필요하고 이를 특정 재판부가 전담하도록 정한 특례법은 입법부의 재량범위 내에 있다며 김 전 장관 측 신청을 기각·각하했다.
김 전 장관은 19일 징역 3년을 선고받았다.
서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 비상계엄 선포 하루 전인 2024년 12월 2일 대통령경호처를 속여 받은 비화폰을 노상원 전 국군정보사령관에게 전달한 혐의(위계에 의한 공무집행방해) 등을 유죄로 인정했다.
김 전 장관 측은 위계공무집행방해 혐의가 앞서 기소된 내란중요임무종사 혐의에 포섭돼 ‘이중기소’라고 주장했지만 받아들여지지 않았다.
김 전 장관 측은 항소할 방침이다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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