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[속보]중노위원장 “밤 10시 삼성전자 노사 합의 불발 시 조정안 제시”

입력:2026-05-19 19:31
수정:2026-05-19 19:51
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“늦으면 밤 10시 반…식사하고 계시라”
“합의해도 조합원 투표 부결 시 파업”

박수근 중앙노동위원장이 19일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 삼성전자 2차 사후조정 2일차 회의에 들어가며 취재진의 질문을 받고 있다. 연합뉴스

박수근 중앙노동위원회 위원장은 19일 밤 10시 정도까지 삼성전자 노사가 합의하지 못하면 양측에 조정안을 제시하겠다고 밝혔다.

조정안은 중노위 조정위원이 노사 양측 입장을 들은 뒤 쟁점별 절충안을 담아 제시하는 최종안이다. 노사가 수락하고 서명하면 단체협약과 같은 효력이 발생한다.

박 위원장은 이날 오후 7시20분쯤 기자들과 만나 “오후 10시 정도면 합의가 되거나 조정안이 나오거나 결정될 거 같다”며 “조금 늦으면 오후 10시 반 정도”라고 말했다.


박 위원장은 “오후 10시까지 내라고 했는데 10시 반까지 될 수 있으니 그 사이에 식사하고 계시라”고 덧붙였다.

합의안은 현재 삼성전자 사측이 검토 중이라고 그는 설명했다.

사측이 합의안에 동의하더라도 추후 조합원 투표에서 부결될 가능성이 있다. 이 경우 노조는 파업에 돌입하게 된다고 박 위원장은 설명했다.


삼성전자 노사는 총파업 전 마지막 협상이 될 수 있는 2차 사후조정을 전날부터 진행 중이다.

강창욱 황민혁 기자 kcw@kmib.co.kr

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