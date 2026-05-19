[속보]중노위원장 “밤 10시 삼성전자 노사 합의 불발 시 조정안 제시”

“늦으면 밤 10시 반…식사하고 계시라”

“합의해도 조합원 투표 부결 시 파업”

박수근 중앙노동위원장이 19일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 삼성전자 2차 사후조정 2일차 회의에 들어가며 취재진의 질문을 받고 있다. 연합뉴스

10시 정도면 합의가 되거나 조정안이 나오거나 결정될 거 같다”며 “조금 늦으면 오후 10시 반 정도”라고 말했다.