엔화가 아니라 달러를 빌린다? 11월 만기 한·일 통화스와프 속사정

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 경북 안동 한 호텔에서 소인수 정상회담을 하고 있다. 연합뉴스

계약 기간은 3년. 2015년 중단 이후 약 8년 만에 되살아난 한·일 통화스와프가 바로 오는 11월 말 다시 만기를 맞는 것이다.