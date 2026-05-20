엔화가 아니라 달러를 빌린다? 11월 만기 한·일 통화스와프 속사정
이번 한·일 정상회담을 계기로 오는 11월 말 만료되는 양국 간 통화스와프가 연장될지 여부에 관심이 쏠리고 있다. 이름만 보면 한국은 원화를 맡기고 일본 엔화를, 일본은 엔화를 맡기고 원화를 빌려오는 계약처럼 들린다.
하지만 현재 한·일 통화스와프는 원화와 엔화를 맞바꾸는 구조가 아니다. 한국이 원화를 맡기면 일본이 보유한 달러를 빌려주고, 일본이 엔화를 맡기면 한국이 보유한 달러를 내주는 ‘달러 기반’ 계약이다. 위기 때 당장 필요한 달러를 서로 꺼내 쓸 수 있게 해두는 비상금 약정에 가깝다.
왜 하필 달러일까. 외환시장이 흔들릴 때 가장 먼저 마르는 돈은 대개 달러다. 국내 은행과 기업이 해외에서 달러를 구하기 어려워지고, 원·달러 환율이 급등하며 시장 불안이 커지는 상황을 막으려면 엔화보다는 달러 조달 여부가 훨씬 중요하다.
2023년 복원된 한·일 통화스와프가 전액 달러 기반으로 설계된 것도 이 때문이다. 일본은행은 2023년 12월 1일 체결 당시 이 계약을 “양국이 필요할 때 자국 통화를 내고 상대방으로부터 미 달러화를 받을 수 있는 양방향 장치”라고 설명했다. 계약 규모는 최대 100억달러다.
한·일 통화스와프의 출발점은 1997년 외환위기 이후로 거슬러 올라간다. 아시아 국가들은 당시 위기가 오면 각자 알아서 버티는 구조로는 안 된다는 교훈을 얻었고, 2000년 아세안+3 차원의 금융안전망 구상인 ‘치앙마이 이니셔티브’가 출범했다.
그 흐름 속에서 한국과 일본은 2001년 7월 처음으로 20억달러 규모의 통화스와프를 맺었다. 당시에는 한국이 원화를 맡기고 일본이 보유한 달러를 빌려주는 일방향 구조였다. 지금처럼 대등한 양방향 계약이라기보다 외환위기 직후 한국의 달러 방어력을 보강하는 성격이 강했다.
이후 한·일 통화스와프는 경제위기가 올 때마다 덩치를 키웠다. 2005년에는 30억달러 규모의 원·엔 통화스와프가 별도로 체결됐다. 2006년에는 기존 달러 기반 스와프가 100억달러 규모의 양방향 계약으로 확대됐다. 2008년 글로벌 금융위기가 닥치자 원·엔 스와프는 200억달러로 늘었다. 2011년 유럽 재정위기 우려가 커졌을 때는 정점을 찍었다. 한·일은 원·엔 스와프와 달러 기반 스와프를 묶어 총 700억달러 규모까지 한도를 키웠다.
한·일 통화스와프는 다른 나라와의 금융협정보다 유독 정치적 온도에 민감했다. 2011년 700억달러까지 커졌던 한도는 2012년 확대분이 종료되면서 130억달러로 줄었다. 당시 양국은 “금융시장 상황이 안정됐고 거시경제 여건이 양호하다”고 설명했다.
다만 연구기관들은 2012년 이후 이어진 한·일 외교 갈등이 경제·금융 협력에도 영향을 미쳤다고 평가했다. 결국 마지막으로 남아 있던 100억달러 계약마저 2015년 2월 만료되면서 한·일 통화스와프는 완전히 끊겼다. 2001년 첫 체결 이후 14년 만의 중단이었다.
끊어진 스와프는 쉽게 돌아오지 않았다. 한·일 관계가 얼어붙으면서 금융협력도 사실상 멈췄다. 그러다 2023년 6월 한·일 재무장관회의에서 100억달러 규모의 스와프를 다시 복원하기로 합의했고, 같은 해 12월 실제 계약이 체결됐다. 계약 기간은 3년. 2015년 중단 이후 약 8년 만에 되살아난 한·일 통화스와프가 바로 오는 11월 말 다시 만기를 맞는 것이다.
앞으로의 쟁점은 크게 세 가지다. 첫째는 연장 여부다. 한·일 관계가 정상 간 셔틀외교와 경제협력 확대로 개선 흐름을 이어가고 있는 만큼 단순 종료 가능성은 낮게 보는 시각이 많다. 다만 실제 결정은 양국 재무당국 간 협상으로 확정된다.
둘째는 규모다. 현재 100억달러는 외환위기 방어의 결정적 카드라기에는 크지 않다. 한국은행이 보유한 전체 통화스와프 규모는 지난 3월 말 기준 약 1506억달러다. 외환보유액도 별도로 존재한다는 점을 감안하면 100억달러 자체의 수치보다 금융안전망의 층을 하나 더 쌓는 의미가 더 크다. 다만 시장 불안이 커진 국면이라면 한도 확대 여부도 자연스럽게 논의 대상이 될 수 있다.
셋째는 이 계약을 앞으로도 달러 기반으로 유지할 것인가다. 한·일 통화스와프의 역사에는 원·엔 교환 방식도 있었지만 2023년 복원된 계약은 전액 달러 기반으로 돌아왔다. 위기 때 필요한 통화가 달러라는 점을 생각하면 실용성은 분명하다. 반면 장기적으로는 원화와 엔화의 활용도를 높이는 금융협력, 아시아 역내 금융안전망인 치앙마이 이니셔티브 다자화(CMIM)와의 연계 강화도 과제로 꼽힌다.
11월 만기를 앞둔 한·일 통화스와프는 숫자 100억달러만으로 평가하기 어렵다. 외환위기 이후 만들어져 금융위기 때 커졌고, 외교 갈등 속에 끊겼다가 관계 개선과 함께 되살아난 협정이기 때문이다. 이번 정상회담 이후 양국이 다시 한 번 이 안전판을 이어갈지, 이어간다면 단순 연장에 그칠지, 아니면 규모와 역할을 키울지에 따라 한·일 경제협력의 다음 단계도 가늠해볼 수 있을 전망이다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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