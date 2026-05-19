與 손훈모 순천시장 후보, 성범죄 가해자 변호 이력 도마 위

피해자 유가족 “제 딸 인권은 어디에”

손 후보 “대부분 사건 피해자 측 변호”

더불어민주당 손후모 순천시장 후보가 과거 가해자 변호를 맡은 것으로 알려진 강제추행 사건 피해자 유가족이 19일 전남 순천시 저전동의 한 카페에서 기자회견을 열고 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

“손훈모 변호사에게 묻고 싶다. 제 딸의 인권은 어디에 있었느냐”고 말했다. 손 후보는 해당 사건의 가해자 측 변호를 맡은 것으로 알려졌다.