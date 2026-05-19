킨텍스, 임직원 참여 ‘위기상황 대피유도’ 실전 훈련
경기 고양시 킨텍스가 대형 재난 발생에 대비해 전 임직원이 참여하는 ‘위기상황 대피유도 실전훈련’을 실시하며 현장 대응 역량 강화에 나섰다.
킨텍스는 이번 훈련을 통해 행정안전부 최신 표준안을 반영해 전면 개정한 ‘위기상황 매뉴얼’의 현장 실행력을 집중 점검했다고 19일 밝혔다.
기존 3단계였던 대응 체계는 ‘초동 위기상황’과 ‘총력 비상상황’의 2단계로 단순화해 신속한 의사결정과 대응이 가능하도록 개선했다.
또 수습홍보반 운영을 통해 언론 대응과 법률 검토 등 사후 수습 단계까지 포함해 매뉴얼 전반의 실효성을 검증했다.
훈련은 위기 상황 발령과 상황 전파를 시작으로 대피 안내방송, 전시장 관람객 대피 유도, 응급환자 발생에 따른 의료지원반 초동 조치, 상황총괄반의 현장 지휘 및 유관기관 협력 순으로 진행됐다.
특히 전체 임직원의 50% 이상을 대피유도반으로 편성해 현장에 배치하고 노약자 등 재해 취약계층 보호 체계를 집중적으로 점검했다.
임직원들은 화재와 다중운집 인파사고 등 다양한 재난 상황을 가정한 가운데 각자의 행동 요령과 역할이 담긴 ‘개인임무카드’를 휴대한 채 훈련에 참여했다. 이를 통해 위기 발생 시 개인별 임무 수행 능력과 현장 대응 숙련도를 높이는 데 중점을 뒀다.
이민우 킨텍스 대표이사는 훈련 전 과정에서 현장 지휘본부를 직접 운영하며 대응 상황을 점검했다. 이 대표이사는 “매뉴얼은 책상 위 문서에 머무는 것이 아니라 위기 순간 현장에서 즉각 작동해야 한다”며 “직원 모두가 임무카드 내용을 완벽히 숙지하고 몸으로 익혀야 관람객의 생명을 지킬 수 있다”고 강조했다.
한편, 킨텍스는 안전경영실을 중심으로 ‘중대산업재해 및 중대시민재해 없는 사업장’ 구축을 목표로 안전·보건 경영을 강화하고 있다. 앞으로도 정기적인 실전 훈련과 매뉴얼 고도화를 통해 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 안전한 전시장 환경 조성에 힘쓸 계획이다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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