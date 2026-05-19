김포시, 김포아트홀 대상 민·관 집중안전점검 실시
6월까지 80개 시설 점검
경기 김포시가 다중이용시설인 김포아트홀을 대상으로 민·관 합동 집중안전점검을 실시하며 공연장 안전관리 강화에 나섰다.
김포시는 이석범 시장 권한대행이 지난 18일 김포아트홀 현장을 찾아 안전관리 실태와 위험요인을 점검했다고 19일 밝혔다.
이번 점검은 행정안전부 지정 민생중심시설인 공연장의 재난 위험 요소를 사전에 차단하기 위해 마련됐으며, 김포소방서와 김포도시공사, 김포시 안전관리자문단, 민간 전문가 등이 함께 참여했다.
합동점검반은 건축·소방·전기 분야로 나눠 시설물 유지관리 상태와 위험요인을 전반적으로 확인했다.
특히 공연장 특성을 고려해 소방시설 유지관리 상태와 피난 동선 확보 여부를 집중 점검했으며, 소방펌프실과 전기차 충전시설의 화재 예방 관리 실태도 세밀하게 살폈다. 시는 점검 과정에서 확인된 지적사항에 대해서는 신속한 보완 조치를 진행할 계획이다.
시는 오는 6월 19일까지 민생중심시설과 안전취약계층 이용시설 등 총 80개 시설물을 대상으로 민·관 합동 집중안전점검을 이어갈 방침이다. 이를 통해 재난 취약요인을 사전에 제거하고 시민 안전관리 체계를 강화한다는 계획이다.
이석범 권한대행은 “공연장과 같은 다중이용시설은 화재 발생 시 대규모 인명피해로 이어질 가능성이 큰 만큼 철저한 대비가 필요하다”며 “전기차 화재 우려를 줄이고 스프링클러 등 핵심 소방시설이 정상 작동할 수 있도록 빈틈없이 점검해 화재 사고를 예방하겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사