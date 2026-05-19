이 대통령 “한일 공급망 협력 더욱 확대…LNG·원유 협력 강화”
이재명 대통령이 19일 다카이치 사나에 일본 총리와의 정상회담을 마치고 “(한일 정상은) 최근 중동 상황에서 비롯된 공급망과 에너지 시장 불안정성으로 양국의 긴밀한 협력 필요성이 더 커졌다는 점에 공감했다”고 밝혔다.
이 대통령은 경북 안동의 한 호텔에서 진행된 회담 직후 공동언론발표에서 “양국은 지난 3월 체결된 ‘한일 공급망 파트너십’의 성과를 평가하고, 양국 간 공급망 협력을 더욱 확대해 나가기로 했다”며 이처럼 말했다. 이어 “다카이치 총리는 한일 양국이 긴밀히 공조해 공급망 위기를 겪는 여타 아시아 국가와 공급망 협력을 심화하자고 제안했고 저도 적극 동참하겠다는 뜻을 밝혔다”고 덧붙였다.
에너지의 경우, LNG(액화천연가스)와 원유 분야 협력을 강화하기로 했다. 이 대통령은 “지난 3월 체결된 LNG 수급협력 협약서를 바탕으로 양국 간 LNG 협력을 확대하고, 원유 수급 및 비축 관련 정보 공유와 소통 채널도 심화하기로 했다”고 설명했다.
이 대통령은 “역내 평화와 안정을 위한 한일·한미일 협력의 중요성도 재확인했다”며 한·일 안보정책협의회의 차관급 격상 개최를 ‘의미 있는 진전’으로 평가했다. 한중일 3국의 상호 존중과 협력, 공통 이익 모색이 중요하다는 점 또한 강조했다고 부연했다.
한반도 문제와 관련해 이 대통령은 양국이 심도 있는 의견을 교환했다고 발표했다. 그는 “저는 남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 ‘싸울 필요가 없는 평화의 한반도’를 구축하겠다는 우리 정부의 입장을 설명했다”고 말했다.
일본 조세이 탄광에서 발굴된 유해 관련 언급도 나왔다. 이 대통령은 “그간 외교당국 간의 긴밀한 실무협의를 통해 DNA 감정의 구체적 절차와 방법에 합의했다”며 “양국이 과거사 문제에 있어 인도주의적 사안부터 협력해 나가는 작지만 의미 있는 첫걸음이 될 것”이라고 평가했다.
이 대통령은 “한·일 양국이 협력할 수 있는 분야는 앞으로도 무궁무진하다. 양국이 함께 번영하고 국민들이 그 혜택을 피부로 느끼는 ‘국민체감형’ 협력 방안을 끊임없이 창출해 나가기를 기대한다”고 강조했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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