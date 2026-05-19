“양파는 식탁 위 불로초…지금이 제철 ” 송미령 장관의 깜짝 홈쇼핑
“양파가 ‘불로초’라고도 불리지요. 지금 제철인데 놓치시면 내년까지 기다리셔야 해요.”
홈쇼핑 쇼호스트의 말이 아니다. 송미령 농림축산식품부 장관의 말이다.
송 장관이 19일 전북익산원예농협 온라인 스튜디오에서 약 60분 동안 진행된 라이브 커머스 방송에 출연해 7분여간 ‘쇼호스트’로 변신했다.
이날 방송은 햇양파 출하를 계기로 소비를 독려하기 위해 마련됐다. 햇양파의 가격 폭락으로 농가가 신음하고 있기 때문이다. 올해 햇양파는 작황이 좋아 공급량이 크게 늘었는데, 수요가 따라가지 못하고 있는 것으로 전해졌다.
한국농수산식품유통공사에 따르면 이날 기준 양파(상품) 1㎏ 소매가는 1893원으로, 전년보다 22.6% 하락했다. 평년에 비해서도 13% 가까이 저렴한 수준이다.
중도매가의 낙폭은 더 크다. 15㎏이 9522원에 거래됐는데, 전년과 평년에 비해 35%가량 급락했다.
이날 송 장관은 방송에서 양파의 효능, 저장법을 직접 설명했다.
송 장관은 양파에 대해 “별명이 있다”며 “식탁 위의 불로초”라고 말했다. 이어 “불로초가 뭐냐, 늙지 않는 것”이라며 “그만큼 양파의 성분이 좋은 게 많다”고 말했다.
그러면서 “(양파의 성분이) 혈관 청소부”라며 “양파를 정말 많이 드시면 염증도 안 생기고 노화도 천천히 돼 불로초”라고 덧붙였다. “양파는 맛있기도 하다”고도 소개했다.
송 장관이 출연한 방송은 네이버 쇼핑 라이브, 농협 이마켓 채널을 통해 60분간 진행됐다.
선착순 구매 고객 1000명에게 양파절임 소스, 구매인증 고객 100명에게 멜론 등이 주어지는 이벤트도 진행됐다.
송 장관이 쇼호스트로 참여하면서 16만명 이상이 라이브 커머스를 시청한 것으로 나타났다.
한 시청자는 “장관님 출연 덕분에 5박스를 구매했다”고 댓글을 남기기도 했다.
송 장관은 “농업인이 정성껏 키운 맛도 좋고 영양도 만점인 우리 농산물을 넉넉히 구매하셔서 맛있게 드시고 우리 농업인에게 따뜻한 응원도 보내주시길 부탁드린다”라고 당부했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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