영등포구 ‘영등포동·신길동 빗물 펌프장’으로 침수 막는다
서울 영등포구가 ‘영등포동 빗물 펌프장 신설 공사’와 ‘신길동 빗물 펌프장 증설 공사’를 진행하고 있다고 19일 밝혔다. 영등포동과 신길동 일대의 상습 침수 문제를 해소하기 위한 배수 개선 대책이 본격화된 것이다. 시간당 100㎜ 규모의 집중호우에도 대응할 수 있는 안정적인 배수 시스템이 갖춰질 것으로 보인다.
영등포구는 우선 영등포 로터리 고가 철거 부지 인근인 영등포동2가 94-32번지에 빗물 펌프장을 신설한다. 영등포동 빗물 펌프장은 분당 1050톤의 물을 배출하고 최대 7000톤의 물을 저류할 수 있는 시설이다. 영등포 로터리 구간 하부에는 원활한 배수를 돕는 빗물 유입 관로도 함께 설치된다.
신길동 빗물 펌프장의 저수 용량은 유수지 증설로 기존 1만㎥에서 1만3800㎥로 확장된다. 집중호우 시 저지대로 유입되는 빗물이 줄어들 것으로 예측된다.
영등포구는 2028년 11월 준공을 목표로 이번 사업을 추진하고 있다. 유역분리 하수관로 신설, 기존 관로 확대·개량 공사도 진행할 방침이다.
이밖에 영등포구는 ‘대림2동 빗물 펌프장 증설 및 배수 개선 사업’ ‘도림천 일대 대심도 빗물 배수터널 설치’ ‘문래근린공원 지하공간 복합개발’ 등 침수 예방을 위한 다양한 대책을 추진하고 있다.
최호권 영등포구청장은 이날 영등포동 빗물 펌프장 신설 공사 현장을 직접 점검한 뒤 “체계적인 공정 관리와 안전한 시공으로 공사를 차질 없이 마무리해 침수 걱정 없는 영등포를 만들어 가겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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