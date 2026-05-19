트럼프, 측근·폭동 참가자 위한 보상 기금 17억7600만 달러 마련

슈머 “이는 미국 역사상 가장 심각한 부패 행위 중 하나”

EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 국세청(IRS) 등을 상대로

측근과

들을 위한 대규모 보상 기금을 조성하기로

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