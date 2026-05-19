트럼프, 측근·폭동 참가자 위한 보상 기금 17억7600만 달러 마련
슈머 “이는 미국 역사상 가장 심각한 부패 행위 중 하나”
도널드 트럼프 미국 대통령이 국세청(IRS) 등을 상대로 제기했던 거액의 손해배상 소송을 취하하는 대신, 측근과 지지자들을 위한 대규모 보상 기금을 조성하기로 하면서 논란이 확산하고 있다.
CNN은 18일(현지시간) 미 법무부를 인용해 트럼프 대통령이 납세 기록 유출에 책임을 지라며 IRS와 재무부를 상대로 낸 100억 달러(약 15조원) 규모 소송을 취하한 직후 이른바 ‘반무기화(anti-weaponization) 기금’ 조성 계획을 발표했다고 보도했다. 조 바이든 행정부 시절 정치적 표적 수사와 기소를 당했다고 주장하는 이들에게 보상금 명목으로 17억7600만 달러 규모(약 2조6000억원)의 기금을 지급하는 내용이다.
기금운용은 아직 공개되지 않은 5인 위원회가 맡게 되며, 트럼프 대통령은 위원 해임 권한을 갖는다. 보상 신청 대상에는 트럼프 측근과 지지자들이 포함될 전망이다. 특히 2021년 의회 난입 사태와 관련해 기소된 약 1600명도 대상이 될 수 있다고 CNN은 전했다.
트럼프 대통령은 바이든 행정부가 법무부의 수사권을 무기 삼아 자신과 측근들을 공격해왔다고 주장해왔다. 이날 기금은 이런 주장의 연장 선상에서 마련된 것이다.
토드 블랜치 법무장관 직무대행은 성명에서 “정부 기관은 어느 미국인에 대해서도 무기로 쓰여선 안 된다”며 “이전에 저질러진 잘못을 바로잡고 향후 재발이 없도록 하는 것이 (이번 조치의) 의도”라고 밝혔다. 트럼프 대통령도 백악관에서 “잔인하게 대우받은 사람들에게 법률 비용 등을 보상하는 것”이라고 말했다.
민주당은 즉각 반발했다. 민주당 하원의원 약 100명은 의견서를 통해 대통령 측근들이 근거 없이 정치적으로 박해당하고 있다고 주장하며 납세자의 세금으로 부당 이득을 취하게 되는 것이라고 반발했다.
척 슈머 상원 민주당 원내대표는 엑스(옛 트위터)에 “트럼프가 수십억 달러에 달하는 자금을 자신의 지지자들에 지원하기 위해 자기 자신과 악수하고 있다”며 “이는 그가 저지른 온갖 부패 행위 중에서도 가장 타락한 행위 중 하나”라고 주장했다. CNN도 “대통령 행정부가 납세자의 돈으로 자신이 통제하는 정부 기관을 통해 지지자들에게 자금을 지원할 수 있도록 하는 전례 없는 조치”라고 평가했다.
앞서 트럼프 대통령은 지난 1월 자신과 가족의 납세 내역이 언론에 유출된 사건과 관련해 IRS를 상대로 손해배상 소송을 냈다. 납세 기록을 빼내 언론사에 전달한 남성은 2024년 징역 5년을 선고받았다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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