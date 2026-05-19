네이마르, 모드리치, 루카쿠…드러나는 월드컵 출전 스타 윤곽
2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에 나서는 각국 대표팀이 차례로 최종 명단을 발표하면서 출전 선수 윤곽이 점점 드러나고 있다. 부상으로 참가 여부가 불투명했던 축구 스타들이 극적 승선에 성공하며 대회 흥행에 대한 기대감도 높아지고 있다.
월드컵 통산 최다 5회 우승의 브라질은 19일(한국시간) ‘슈퍼스타’ 네이마르(산투스)를 최종 명단에 올렸다. 왼쪽 무릎 십자인대 수술로 공백기를 가졌던 네이마르는 무려 2년7개월 만에 대표팀에 합류했다. 네이마르는 2014년 브라질 대회부터 4회 연속 월드컵에 나서게 됐다.
“100%의 몸 상태여야 뽑을 수 있다”고 강조해 왔던 카를로 안첼로티 브라질 감독은 고심 끝에 베테랑 네이마르를 선택했다. 브라질 대표팀 역대 A매치 최다 79골을 기록 중인 네이마르의 경험을 높이 평가했다. 안첼로티 감독은 “네이마르가 이번 월드컵에서 중요한 역할을 할 것”이라고 기대했다.
크로아티아는 이날 2022 카타르월드컵 3위의 주역인 40세 미드필더 루카 모드리치(AC 밀란)를 대표팀에 발탁해 눈길을 끌었다. 모드리치는 지난달 이탈리아 세리에A 경기에서 안면 골절 부상을 당했다. 안면 보호 마스크를 쓴 채 개인 통산 5번째 월드컵 무대를 밟을 예정이다. 즐라트코 달리치 감독은 “월드컵 본선에서 높은 수준의 경기력을 보여줄 것으로 믿는다”고 말했다.
부상과 부진에 휩싸였던 로멜루 루카쿠(나폴리)도 예상을 깨고 벨기에 대표팀의 부름을 받았다. 벨기에 A매치 최다 89골을 기록 중인 루카쿠는 고관절 염증을 안고 있다. 올 시즌 소속팀에서 40분 출전에 그쳤다. 뤼디 가르시아 감독은 “벨기에 역대 최고의 스트라이커다. 루카쿠를 대체할 선수는 없다”고 강조했다.
현재 FIFA랭킹 1위의 우승 후보 프랑스는 ‘스타 군단’을 가동한다. 킬리안 음바페(레알 마드리드), 우스만 뎀벨레, 데지레 두에(이상 파리 생제르맹), 은골로 캉테(페네르바체) 등이 포함된 월드컵 출전 명단을 지난 15일 발표했다. 프랑스는 2018 러시아월드컵 이후 8년 만의 정상 탈환을 노린다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사