김희수, 처녀 수입·뇌물 송치·막말 등 논란 이어 ‘살생부’ 녹취록 파장

“스리랑카·베트남 처녀 수입하자” 발언 김희수 민주당 제명



뇌물수수·직권남용 혐의 등 사법 리스크…해외 학위 논란까지



“나중에 불이익을 줄 수 있다”는 취지 내용 전해져



전남 진도군수 선거가 최종 후보 등록을 앞두고 혼탁 양상으로 치닫고 있다.



“스리랑카·베트남 처녀를 수입하자”는 발언으로 민주당에서 제명되며 군민 막말 논란과 사법리스크까지 떠안고 있는 무소속 김희수(사진) 후보 측의 이른바 ‘살생부’ 작성 의혹까지 제기되며 도덕적 논란으로 확산되는 모양새다.



19일 지역 정가에 따르면 최근 공개된 녹취에는 김희수 후보 측 관계자가 더불어민주당 이재각 후보를 지지한 청년층의 실명을 언급하며 “나중에 불이익을 줄 수 있다”는 취지로 말하는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.



이 같은 내용이 알려지면서 지역사회에서는 선거인 위협 행위라는 비판이 제기되고 있다. 지역 정치권에서는 철저한 수사와 제재가 필요하다는 목소리가 높아지고 있다.



공직선거법 제230조는 선거 과정에서 특정 후보 지지 여부를 이유로 협박하거나 불이익을 암시하는 행위를 금지하고 있으며, 위반 시 형사처벌 대상이 될 수 있다.







특히 이번 논란은 김 후보를 둘러싼 기존 설화와 맞물리며 지역사회에서 더욱 민감하게 받아들여지는 분위기다. 과거 김 후보 측 인사들의 ‘베트남 처녀 수입’ 발언 논란과 여성 비하성 표현, 상대 진영을 겨냥한 막말 논란 등이 다시 회자되고 있다.



당시 관련 발언은 지역 여성단체와 시민사회 등을 중심으로 강한 비판을 받았으며, 선거 때마다 반복되는 혐오·비하 발언이 지역 정치 수준을 떨어뜨린다는 지적도 이어져 왔다.



더불어민주당 중앙당은 앞서 ‘타당 후보 지원 행위 금지’ 공문을 지역 조직에 발송했지만, 이번 사안과 관련한 별도 징계나 공식 조치는 아직 없는 상태다. 이에 지역에서는 “형식적 경고만 있을 뿐 실질적 대응은 없다”는 비판도 나온다.



이재각 후보 측은 “청년 지지자들을 상대로 한 살생부 작성과 불이익 협박은 민주주의를 정면으로 부정하는 행위”라며 “녹취록을 포함한 관련 증거를 선거관리위원회와 수사기관에 제출할 방침”이라고 밝혔다.



반면 김희수 후보 측은 현재까지 관련 의혹에 대해 별도의 공식 입장을 내놓지 않고 있다.



진도=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전남 진도군수 선거가 최종 후보 등록을 앞두고 혼탁 양상으로 치닫고 있다.“스리랑카·베트남 처녀를 수입하자”는 발언으로 민주당에서 제명되며 군민 막말 논란과 사법리스크까지 떠안고 있는 무소속 김희수() 후보 측의 이른바 ‘살생부’ 작성 의혹까지 제기되며 도덕적 논란으로 확산되는 모양새다.19일 지역 정가에 따르면 최근 공개된 녹취에는 김희수 후보 측 관계자가 더불어민주당 이재각 후보를 지지한 청년층의 실명을 언급하며 “나중에 불이익을 줄 수 있다”는 취지로 말하는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.이 같은 내용이 알려지면서 지역사회에서는 선거인 위협 행위라는 비판이 제기되고 있다. 지역 정치권에서는 철저한 수사와 제재가 필요하다는 목소리가 높아지고 있다.공직선거법 제230조는 선거 과정에서 특정 후보 지지 여부를 이유로 협박하거나 불이익을 암시하는 행위를 금지하고 있으며, 위반 시 형사처벌 대상이 될 수 있다.법조계 관계자는 “녹취 내용이 사실이라면 단순한 정치적 압박을 넘어 선거의 자유와 공정성을 훼손한 중대한 사안으로 볼 여지가 있다”며 “형사적 책임 여부도 검토될 수 있다”고 말했다.특히 이번 논란은 김 후보를 둘러싼 기존 설화와 맞물리며 지역사회에서 더욱 민감하게 받아들여지는 분위기다. 과거 김 후보 측 인사들의 ‘베트남 처녀 수입’ 발언 논란과 여성 비하성 표현, 상대 진영을 겨냥한 막말 논란 등이 다시 회자되고 있다.당시 관련 발언은 지역 여성단체와 시민사회 등을 중심으로 강한 비판을 받았으며, 선거 때마다 반복되는 혐오·비하 발언이 지역 정치 수준을 떨어뜨린다는 지적도 이어져 왔다.더불어민주당 중앙당은 앞서 ‘타당 후보 지원 행위 금지’ 공문을 지역 조직에 발송했지만, 이번 사안과 관련한 별도 징계나 공식 조치는 아직 없는 상태다. 이에 지역에서는 “형식적 경고만 있을 뿐 실질적 대응은 없다”는 비판도 나온다.이재각 후보 측은 “청년 지지자들을 상대로 한 살생부 작성과 불이익 협박은 민주주의를 정면으로 부정하는 행위”라며 “녹취록을 포함한 관련 증거를 선거관리위원회와 수사기관에 제출할 방침”이라고 밝혔다.반면 김희수 후보 측은 현재까지 관련 의혹에 대해 별도의 공식 입장을 내놓지 않고 있다.진도=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지