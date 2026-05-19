‘탱크데이’ 논란에 누리꾼·정치권 “스타벅스 보이콧”

스타벅스 불매운동 이미지. 소셜미디어 캡쳐

스타벅스 제품 불매운동이 벌어지고 있다.

정치권과 교육계에서도 강도 높은 규탄이 이어지는 분위기다.

스타벅스 코리아가 5·18폄훼 이벤트로 물의를 빚고 있는 가운데 김수완 신세계그룹 총괄부사장이 19일 광주 서구 쌍촌동 5·18기념문화센터를 찾아 5·18 단체 면담을 시도하고 있다. 연합뉴스

스타벅스 불매운동에 참여를 호소하는 온라인상 글귀들. 소셜미디어 캡처

이명노 광주시의원 소셜미디어 캡처

스타벅스코리아가 지난 18일 46주년을 맞은 5·18민주화운동 기념일에 '탱크 데이' 이벤트를 진행한 데 대해 사과하고 행사를 즉각 중단했다. 스타벅스 앱 캡처