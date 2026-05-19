‘탱크데이’ 논란에 누리꾼·정치권 “스타벅스 보이콧”
스타벅스 코리아가 5·18민주화운동 기념일에 이른바 ‘탱크데이’ 텀블러 판매 행사를 진행해 논란인 가운데 온라인에서는 스타벅스 제품 불매운동이 벌어지고 있다. 정치권과 교육계에서도 강도 높은 규탄이 이어지는 분위기다.
19일 스타벅스 코리아에 따르면, 회사는 5·18 기념일인 전날 텀블러 판매 촉진을 위해 ‘탱크데이’라는 이름의 홍보 이벤트를 열었다. 해당 이벤트 페이지에는 ‘책상에 탁!’이라는 문구도 함께 삽입됐다.
소비자들은 ‘탱크’라는 단어가 5·18 당시 시민들을 무력으로 유혈 진압했던 전두환 신군부의 장갑차를 연상시킨다며 강하게 반발했다. 또한 ‘책상에 탁!’이라는 표현은 1987년 박종철 고문치사 사건 당시 경찰이 사인을 은폐하려 발표했던 “책상을 탁 치니 억 하고 죽었다”는 변명을 떠올리게 한다는 지적이 쏟아졌다.
이 때문에 온라인 커뮤니티와 소셜미디어에는 스타벅스 코리아 제품을 깨부수거나 구겨서 버리는 인증 사진이 속속 올라오며 불매운동 조짐이 본격화하고 있다. 일부 네티즌들은 스타벅스의 이번 광고를 ‘극우’ 마케팅이라고 질타하며 비판의 목소리를 높이고 있다.
한 소비자는 부서진 컵 사진과 함께 “열받아 우리집 유일한 스벅(스타벅스) 머그잔을 깼다”며 “5·18을 모욕한 스타벅스를 다시는 소비하지 않을 것”이라고 분노했다. 또 다른 소비자는 자신의 프로필 사진을 스타벅스 로고에 ‘극우 일베’, ‘스타벅스 불매’라는 문구를 합성한 이미지로 교체하기도 했다.
정치권도 일제히 포문을 열었다. 민형배 더불어민주당 전남광주특별시장 후보 대변인실은 이번 마케팅을 “현대사의 비극을 조롱한 역사 모독이자 의도적 도발”이라고 비판하며, 정용진 신세계그룹 회장을 겨냥해 “꼬리 자르기식 인사가 아닌 그룹 전체의 왜곡된 역사 인식에 대해 응분의 책임을 질 것”을 촉구했다.
같은 당 정진욱 의원은 “광주 시민과 영령을 비웃는 극악무도한 행태”라며 “이번 사태가 대표 경질로 끝날 사안이 아니다”고 선을 그었다. 이어 “오너인 신세계그룹 정 회장이 직접 국민 앞에 엎드려 사죄하고 대책을 마련할 것”을 요구했다.
이명노 광주시의원 역시 찌그러진 텀블러 사진을 공유하며 “지난 지방선거 당선 이후 스스로에게 준 선물로 간직해오던 반려 텀블러를 버렸다”면서 “화가 난다. 용서가 안 된다”고 토로했다. 정다은 소나무당 대변인과 박병규 민주당 광주 광산구청장 후보 등도 일제히 성명을 내고 스타벅스의 부족한 역사 인식과 인권 감수성을 꼬집었다.
광주 북구의회는 별도의 성명서를 통해 “이번 사태는 단순한 실수나 우연한 해프닝으로 치부될 수 없다. 대한민국 민주주의의 가장 아픈 역사와 국민적 상처에 대한 최소한의 감수성조차 결여된 행위”라고 강하게 질타했다.
교육계의 반발도 거세다. 광주시교육청은 19일 스타벅스 코리아에 강력한 항의와 재발 방지를 요구하는 서한문을 보냈다. 교육청은 “대한민국교육감협의회 등과 연대해 역사 왜곡 기업에 대한 공동 대응 지침을 마련할 방침”이라며, “진정성 있는 조치가 없을 경우 향후 스타벅스를 공식 협력 사업 대상에서 배제하는 방안을 검토하겠다”고 경고했다.
장관호 전남광주특별시교육감 후보도 입장문에서 “5·18은 국가폭력에 맞서 시민들이 목숨으로 지켜낸 민주주의의 상징”이라며 “이번 사태는 단순한 기업의 실수로 볼 수 없다. 우리 사회 전반의 역사 인식과 감수성이 얼마나 부족한지를 드러낸 사건”이라고 비판했다.
사태가 눈덩이처럼 커지자 스타벅스 코리아의 모기업인 신세계그룹은 이날 오전 정용진 회장 명의의 사과문을 올리며 고개를 숙였다. 김수완 이마트그룹 총괄부사장도 사태 수습을 위해 급히 광주를 찾아 5·18 관련 단체들과 면담을 시도했으나 단체 측의 반대로 무산됐다. 스타벅스 코리아 측은 내부 경위 파악을 마친 뒤 광주를 다시 찾겠다는 입장이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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