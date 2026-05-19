“20대보다 4배 더 샀다”…70대 ‘주식 큰손’의 투자법

생성형 인공지능(AI)으로 만든 일러스트입니다.

70대 이상은 삼성전자·SK하이닉스·두산에너빌리티 등 상위 3개 종목 비중이 전체의 57.1%를 차지해 특정 대형주에 집중하는 모습이 강했다. 반면 20대는 삼성전자·SK하이닉스·현대차 등 상위 3개 종목 비중이 32.0% 수준에 그쳤다.