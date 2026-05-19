“20대보다 4배 더 샀다”…70대 ‘주식 큰손’의 투자법
70대 이상 고령 투자자들이 20대보다 훨씬 활발하게 주식을 사고파는 것으로 나타났다. 거래 빈도는 20대의 약 4배 수준에 달했고, 투자 방식에서도 뚜렷한 차이를 보였다.
19일 신한투자증권이 올해 1분기 자사 고객 데이터를 분석한 결과에 따르면 70대 이상 투자자의 1인당 평균 매수 횟수는 65.4회로 집계됐다. 같은 기간 20대 투자자의 평균 매수 횟수는 15.8회였다.
매도 횟수 역시 차이가 컸다. 70대 이상은 평균 45.7회를 매도했고, 20대는 12.2회 수준이었다.
수익 규모도 고령층이 더 컸다. 1분기 기준 70대 이상 고객의 평균 수익액은 약 1873만원으로, 20대 평균 수익액인 약 142만원을 크게 웃돌았다.
1분기 인당 평균 매매 회전율은 70대 이상이 1만3625.5%, 20대 2만7672.8%다. 회전율을 월로 환산하면 70대 이상 92.24%, 20대 45.42%가 된다. 매매 회전율은 해당 기간의 평균 거래 대금을 2로 나눈 뒤 다시 일평균 잔고로 나눈 값이다. 70대 이상은 20대보다 보유 자산 대비 주식 거래금액은 적었다는 의미다.
투자 종목에서도 세대별 차이가 드러났다. 70대 이상은 삼성전자·SK하이닉스·두산에너빌리티 등 상위 3개 종목 비중이 전체의 57.1%를 차지해 특정 대형주에 집중하는 모습이 강했다. 반면 20대는 삼성전자·SK하이닉스·현대차 등 상위 3개 종목 비중이 32.0% 수준에 그쳤다.
20대 투자자들은 ETF 투자 비중 상대적으로 높았다. 수익 상위 종목에 ‘TIGER 미국 S&P500’, ‘KODEX 200’ 등 지수 추종 ETF가 포함됐다. 반면 70대 이상 투자자의 상위 수익 종목은 모두 개별 종목이었다.
수익을 낸 코스피 종목으로는 삼성전자와 SK하이닉스, 두산에너빌리티, 현대차 등이 공통적으로 이름을 올렸다. 손실 종목에서는 양측 모두 삼성전자와 SK하이닉스 비중이 높았다. 다만 이들 종목이 차지하는 손실 비중은 70대 이상이 17.4%로, 20대의 10.1%보다 높게 나타났다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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