가출 신고 2시간 만에 총기 난사…美 샌디에이고 이슬람 사원 참사
경찰 “증오범죄” 규정…피해자 3명 사망·10대 용의자 2명 자살
미국 캘리포니아주 샌디에이고의 한 이슬람 사원에서 10대 청소년 2명이 총기를 난사해 3명이 숨지는 사건이 발생했다. 경찰은 사건 전 한 여성으로부터 총기를 소지한 10대 아들이 가출했다는 신고를 받고 수색을 벌였지만 비극을 막진 못했다.
AP통신과 CNN 등 현지 언론에 따르면 샌디에이고 경찰은 18일(현지시간) 오전 11시 43분 샌디에이고 북부에 위치한 클레어몬트 메사 지역의 최대 규모 이슬람 사원인 ‘샌디에이고 이슬람센터’에서 총격 사건이 발생했다는 신고를 받고 출동했다. 경찰은 신고 접수 4분 만에 현장에 도착해 건물 앞에서 숨진 남성 3명을 발견했다.
스콧 월 샌디에이고 경찰서장은 사망자들의 신원은 추후 공개될 예정이라고 밝혔다. 또 사망자 중 한 명은 센터 경비원이라고 설명했다. 월 서장은 경비원이 사건 당시 용의자들과 교전했는지 여부를 조사 중이지만 그의 행동이 “오늘 생명을 구하는 데 기여했다”고 밝혔다. 센터에선 5세 이상 아이들이 다니는 학교와 다양한 가족 프로그램을 지역사회에 제공하고 있어 자칫 더 큰 인명 피해로 이어질 수 있었다.
경찰에 따르면 용의자는 각각 17세와 18세 남성이다. 경찰은 사건 발생 약 2시간 전 한 여성이 자신의 아들이 차량과 여러 점의 무기를 들고 집을 나갔다고 신고했다고 전했다. 이 여성은 아들이 위장복 차림의 지인과 함께 있으며 자살을 시도하려는 것 같다고 경찰에 말했다.
하지만 경찰은 단순 자살 시도 상황으로 보기 어려운 정황이라고 판단해 긴급 수색에 나섰다. 이후 사건 현장에서 몇 블록 떨어진 곳에서 총성이 들렸고, 이는 용의자 중 한 명이 조경업자를 향해 총격을 가했으나 빗나간 것으로 조사됐다.
총성을 듣고 출동한 경찰은 인근 도로에 세워진 차량 안에서 용의자 2명이 숨져 있는 것을 발견했다. 경찰은 이들이 스스로 목숨을 끊은 것으로 보고 있다. 용의자 중 한 명이 남긴 유서에는 인종 우월주의적 표현이 포함돼 있었다. 또 총기 한 정에는 혐오 문구가 적혀 있었다. 경찰은 이를 근거로 이번 사건을 증오범죄로 규정하고 연방수사국(FBI)과 함께 수사를 진행 중이라고 밝혔다.
도널드 트럼프 미국 대통령도 사건 보고를 받은 뒤 “끔찍한 상황”이라며 “면밀히 살펴보겠다”고 말했다고 CNN은 전했다. 한편 샌디에이고는 이슬람·유대교·불교·힌두교 등 다양한 종교 공동체가 공존하는 도시다. 경찰은 인근에 히브리어 학교가 있어 긴급 봉쇄 조치에 들어갔으며 만일의 사태에 대비해 이슬람 사원이나 이슬람 센터, 예배 장소 등에 대한 순찰을 강화했다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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