학원가 무인가게 단속해보니…서울시, 불법 수입 식품 판매 등 13곳 적발
학교, 학원 밀집지에 위치한 A 가게는 해외 쇼핑몰에서 직접 구매한 젤리를 정식 수입 절차 없이 무인점포에 진열·판매하다 서울시 민생사법경찰국에 적발됐다.
초등학교 인근 B 가게는 학생들이 즐겨 찾는 초콜릿 등 세계 유명 간식류 7종을 창고형 할인 매장에서 구매한 뒤 이를 소분해 판매했다. 제품명, 소비 기한, 원재료명, 수입원 등 한글 표시 사항도 없었다.
시 민생사법경찰국은 가정의 달을 앞두고 수입 식품 수요 증가가 예상됨에 따라 지난 3월 23일부터 지난달 3일까지 아동·청소년이 많이 다니는 학교와 유명 학원가 일대 무인점포 101곳을 단속한 결과 불법 수입 식품 판매 업소 13곳을 적발했다고 19일 밝혔다.
주요 적발 내용은 미신고 수입 식품 진열·판매 2곳, 완제품 개봉 후 재포장하거나 한글 표시 없이 진열·판매 6곳, 소비 기한 경과 제품 진열·판매 5곳이다.
시는 이들 가게에서 판매 중이던 식품 134개를 수거해 시 보건환경연구원에 마약류 위해 성분 검사를 의뢰했다. 검사 결과 마약류 성분이 검출된 식품은 없었다.
시 민사국은 미신고 수입 식품 판매 등 위법 행위가 확인된 8곳을 형사 입건했다. 소비 기한 경과 제품을 판매한 업소 5곳은 관할 자치구에 과태료 처분을 의뢰했다.
현행 식품위생법은 수입 신고를 하지 않고 식품 등을 수입하는 행위에 대해 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 처벌을 규정하고 있다.
시는 정식 수입이 되지 않거나 한글 미표시 수입 식품을 진열·판매하는 등 위법 행위를 발견한 경우 적극적으로 신고해 달라고 요청했다. 신고는 누구나 스마트폰 앱(서울스마트불편신고), 서울시 응답소를 통해 할 수 있다.
결정적인 증거와 함께 범죄 행위 신고·제보로 공익 증진에 기여한 제보자에게 ‘서울시 공익제보 보호 및 지원에 관한 조례’에 따라 심의를 거쳐 최대 2억원까지 포상금을 지급하고 있다.
변경옥 서울시 민생사법경찰국장은 “이번 단속을 계기로 불법 수입 식품 유통이 확산되지 않도록 예방 중심 모니터링을 강화하겠다”며 “무인점포 중심으로 수입 과자·젤리·캔디·초콜릿류 등 구매가 증가하는 만큼 해외 직구·개인 반입 식품 재판매 행위를 중점 관리하는 등 반복 위반 업소 불법 유통 차단에 수사 역량을 집중할 계획”이라고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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