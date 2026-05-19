이 대통령 “한일, 국제정세 어려움 함께 헤쳐나가… 우정 굳건”
이재명 대통령이 19일 다카이치 사나에 일본 총리와의 정상회담에서 “지금 국제 정세는 폭풍우가 몰아치고 있다”며 “어느 때보다 우방국 간 협력과 소통이 필요한 때”라고 강조했다. 다카이치 총리는 “양국이 인도·태평양 지역의 안정화에 있어 중추적 역할을 해나가는 것이 매우 중요하다”고 화답했다.
이 대통령은 이날 경북 안동 시내의 한 호텔에서 열린 확대 정상회담에서 “국제정세의 어려움을 함께 헤쳐 나가는 모습을 통해 (한일) 양국이 서로에게 얼마나 중요한 협력 파트너인지 실감하고 있다”고 밝혔다.
이 대통령은 “여러가지로 어려운 상황에서도 양국의 굳건한 우정은 더욱 빛나고 있다”고 평가했다. 그러면서 한일 양국이 영국·프랑스 주도의 호르무즈 해협 이니셔티브 등에 함께 참여했고, 중동에 고립됐던 재외국민을 귀국시키는 과정에서 상대국 국민까지 수송한 점 등을 거론했다.
다카이치 총리가 주도한 아시아탄소중립 공동체 플러스 정상회의 참여, 우원식 국회의장의 방일 및 한일 공급망 파트너십 체결도 양국 협력 사례로 언급됐다. 이 대통령은 “스캠 범죄 대응 협력도 제도화했고, 조세이 탄광 DNA 감정에 대해 실무협의를 진행해 유족의 염원에 한 발 더 다가갔다”고 말했다.
이날 회담을 포함해 지난해 10월 다카이치 총리 취임 이래 네 차례 정상 간 만남이 성사된 것을 두고는 “한일 간 셔틀외교의 진면목을 보여준 것”이라고 높이 평가했다. 4개월 만에 양국 정상이 서로의 고향을 찾은 것은 세계적으로 비슷한 사례를 찾기 어렵다고도 했다.
이 대통령은 “이처럼 전례나 관행에 얽매이지 않고 서로에 대한 이해와 교감의 폭을 넓혀 나가면 실용적이면서도 획기적인 협력 방안을 마련해 나갈 수 있을 것”이라며 “오늘 회담이 최상의 한일관계를 한 단계 더 도약시키는 한걸음이 되길 기대한다”고 밝혔다.
다카이치 총리는 이 대통령에 이어 마이크를 잡았다. 정부의 환대에 감사를 표하며 발언을 시작한 그는 그는 “양호한 일한관계의 기조를 꾸준히 발전시켜 양국이 인도·태평양 지역의 안정화에 중추적 역할을 해나가는 것이 매우 중요하다”고 짚었다. 이어 “일한 양측의 이익을 위해, 그리고 역내와 국제사회의 평화와 안정을 위해 허심탄회하게 의견을 교환할 수 있으면 좋겠다”고 덧붙였다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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