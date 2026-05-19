남궁형 제물포구청장 후보 “협치로 기대감 가득한 도시 만들 것”
더불어민주당 남궁형 제물포구청장 후보가 인천 원도심의 대전환과 제물포구의 부활을 위한 강력한 ‘정치적 원팀’ 행보에 박차를 가했다.
남궁형 후보는 19일 박찬대 인천시장 후보, 정지열 연수구청장 후보를 비롯한 인천 지역 시·구의원 후보들과 함께 원도심과 국제도시의 균형발전, 미래산업 육성 및 교통 인프라 확충을 골자로 하는 ‘민선 9기 공통공약 추진 협약’을 체결했다.
이날 협약식에는 박찬대 후보, 정지열 후보, 남궁형 후보를 비롯해 장수진·윤희정·정보현 인천시의원 후보 등 지역의 핵심 출마자들이 참석해 원도심 부활을 위한 강력한 연대 의지를 다졌다.
이들 후보는 협약서에 공동 서명한 후 인천의 심장이었던 원도심의 정체를 해소하고 지역 간 양극화를 극복하기 위해 상호 긴밀히 연대할 것을 서약했다. 구체적인 공통 공약으로는 인천항만공사(IPA) 제물포구 이전 및 해양·항만 중심 기능 강화, 수인분당선 만석동 연장 등 광역철도망 인프라 구축, 인천지하철 3호선 송림오거리역 반영 및 용현서창선 연안부두 연장 추진 등이 담겼다.
모두발언에 나선 남궁형 후보는 과거 인천시청과 법원 등이 자리했던 지역의 역사적 상징성을 언급하며 “그동안 우리 지역(중구 내륙·동구)은 신도시 중심의 개발 논리에 밀려 주요 인프라를 전부 다 내어주며 묵묵히 희생해 왔다”고 소외됐던 원도심의 아픈 역사를 짚었다.
이어 “오랜 시간 내어주기만 했던 제물포구의 희생의 시간은 이제 끝났다. 오늘 이 자리는 제물포구에게 역사적인 대전환의 계기가 될 것”이라며 “그간 쌓여온 구민들의 ‘소외감’을 이제는 완전히 ‘기대감’으로 바꾸어 놓겠다”고 피력했다.
특히 남궁형 후보는 협약에 대해 “민주당만이 할 수 있는 진정한 의미의 ‘연대와 협치’의 결과물”이라고 평가하며 “이재명 대통령, 허종식 국회의원, 박찬대 시장 후보, 그리고 저 남궁형으로 이어지는 강력한 민주당 ‘원팀’의 역량을 총동원해 빼앗겼던 중심의 자리를 확실한 정책과 예산으로 다시 채워 넣겠다”고 강조했다.
그러면서 핵심 공약인 인천항만공사 제물포구 이전에 대해 “현재 송도국제도시에 있는 인천항만공사를 제물포구로 이전해 명실상부한 해양·물류·관광의 컨트롤타워를 세우겠다”며 “항만과 철도, 역사적 관광자원을 연계해 제물포구를 대한민국 NO.1 글로벌 해양 비즈니스 중심지로 키우겠다”고 설명했다.
또한 제물포구의 막힌 혈관을 뚫을 교통 대책으로 “수인분당선 만석동 연장을 조속히 추진해 주민들의 이동권을 보장하고 인천3호선 송림오거리역 반영과 용현서창선 연안부두 연장까지 강력하게 밀어붙여 제물포구 전역을 사통팔달 철도망으로 연결하겠다”고 덧붙였다.
끝으로 남궁형 후보는 “지금이 바로 제물포구 부활의 ‘골든타임’이며 이 골든타임을 놓치지 않고 통과시킬 적임자는 오직 강력한 원팀의 실행력을 가진 남궁형뿐”이라면서 “이번 협약은 말로만 외치는 정치 구호가 아니라 중앙정부와 국회, 인천시와 자치구가 하나의 팀으로 움직이겠다는 ‘확실한 약속’인 만큼 검증된 추진력으로 제물포구민의 잃어버린 권리를 되찾고 삶의 질을 확실하게 바꾸겠다”고 지지를 호소했다.
한편 이번 협약에 참여한 후보들은 원도심의 활성화와 더불어 연수구 송도국제도시 주민들의 숙원인 ‘송도구 신설’ 등 인천 전체의 상생 발전을 위한 행정체계 개편에도 적극 협력하기로 뜻을 모았다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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