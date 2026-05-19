남궁형 제물포구청장 후보 “협치로 기대감 가득한 도시 만들 것”

더불어민주당 남궁형 후보가 19일 박찬대 인천시장 후보, 정지열 연수구청장 후보 등과 함께 민선 9기 공통공약 추진 협약을 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 남궁형 후보 캠프 제공

이들 후보는 협약서에 공동 서명한 후 인천의 심장이었던 원도심의 정체를 해소하고 지역 간 양극화를 극복하기 위해 상호 긴밀히 연대할 것을 서약했다. 구체적인 공통 공약으로는