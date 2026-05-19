원·달러 환율, 하루 만에 다시 껑충…1507.8원 마감
원·달러 환율이 상승세로 전환하며 한 달 반 만에 최고치를 기록했다.
19일 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준) 기준으로 전날보다 7.5원 오른 1507.8원에 마감했다. 전날 0.5원 내리며 잠시 숨을 고르던 환율이 하루 만에 다시 튀어 오른 것이다.
종가 기준으로 원·달러 환율은 지난 15일(1,500.8원), 18일(1500.3원)에 이어 3거래일 연속 1500원대를 유지하고 있다. 특히 이날 종가는 지난달 2일(1519.7원) 이후 한 달 반 만에 가장 높은 수준이다. 장중 한때 1509.4원까지 치솟으며 지난달 7일(1512.6원) 이후 장중 최고치를 경신하기도 했다.
이날 환율은 전장보다 6.5원 내린 1493.8원에 출발했으나, 오전 10시를 기점으로 상승 반전한 뒤 오후 들어 오름폭을 더욱 키웠다.
국내 증시에서 외국인들의 자금 이탈이 환율 상승을 주도하고 있다. 외국인은 이날 유가증권시장에서 무려 6조3000억원어치를 순매도하며 9거래일 연속 ‘팔자’ 행진을 이어갔다. 특히 반도체 대형주를 중심으로 대규모 차익 실현 매물이 쏟아지는 양상이다.
중동의 지정학적 리스크도 원화 약세를 부추기는 요인이다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 공격을 하루 앞두고 중단했다고 밝히며 일각에서 종전 기대감이 나왔지만, 과거에도 기대가 번번이 실망으로 바뀌었던 전례가 있어 시장의 불안감은 여전히 가시지 않고 있다.
한편 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 전날보다 0.13 내린 99.097을 기록 중이다.
엔·달러 환율은 0.17엔 오른 159.038엔을 나타냈다. 같은 시각 원·엔 재정환율은 100엔당 948.09원으로, 전 거래일 오후 3시30분 기준가(944.3원)보다 3.79원 상승했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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