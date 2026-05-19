인천세종병원, 인천변회로부터 후원금 400만원 기탁받아
인천세종병원은 19일 인천지방변호사회로부터 ‘사랑YES희망YES’ 후원금을 전달받았다고 밝혔다.
이날 인천세종병원 비전3홀에서 진행된 사랑YES희망YES 후원금 기탁식에는 인천세종병원 오병희 병원장과 김순옥 간호부원장을 비롯해 인천변회 최정현 회장, 안나현 인권이사, 김보민 사무국장 등이 참석했다.
인천세종병원은 인천변회로부터 사랑YES 후원금 400만원을 전달받았다. 인천변회는 지난 2024년에도 150만원을 기탁하는 등 지역사회 나눔 실천에 꾸준히 동참하고 있다.
전달된 후원금은 경제적 어려움으로 치료에 어려움을 겪는 환자 지원을 위해 사용될 예정이다.
최 회장은 “지역사회 이웃들에게 실질적인 도움이 되길 바라는 마음으로 후원에 동참하게 됐다”며 “앞으로도 지역사회의 일원으로서 지속적으로 사회공헌활동을 이어가겠다”고 말했다.
오 병원장은 “의료취약계층을 위해 따뜻한 나눔을 실천해주신 인천변회에 깊이 감사드린다”며 “전달받은 후원금은 지역사회 의료복지 향상을 위해 뜻깊게 사용하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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