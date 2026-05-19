“천박한 상업주의”…스타벅스 5·18 희화화에 광주 반발 확산

광주경실련 성명 내고 “희생자 모욕”

지역 정치권도 “억장 무너진다” 질타

온라인서 “불매운동 나서자” 목소리

스타벅스 ‘5·18 탱크데이’ 프로모션 논란 이후 소셜미디어(SNS) 등을 통해 확산한 스타벅스 불매운동 이미지. SNS 캡처

이어 “단순한 마케팅 실수로 치부할 수 없는 중대한 역사 인식 부재이자 민주주의 희생자들에 대한 모욕이다”이라며 “‘

“이벤트에 쓰인 ‘책상에 탁!’은 또 무슨 의미인지 되묻는다. 고 박종철 열사 고문치사 사건을 기업 마케팅에 소비하는 극악무도한 행태를 한국 스타벅스가 벌인 것”이라고 지적했다.

5·18 단체 측은 “사과보다 경위 파악이 우선”이라는 입장을 밝혔다.