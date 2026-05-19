“천박한 상업주의”…스타벅스 5·18 희화화에 광주 반발 확산
광주경실련 성명 내고 “희생자 모욕”
지역 정치권도 “억장 무너진다” 질타
온라인서 “불매운동 나서자” 목소리
제46주년 5·18민주화운동 기념일 당일 이른바 ‘5·18 탱크데이’ 프로모션으로 논란을 빚은 스타벅스에 대한 광주지역의 반발이 커지고 있다.
광주경제정의실천시민연합(이하 광주경실련)은 19일 성명을 내고 “5·18민주화운동 46주년의 엄숙한 날 진행된 ‘탱크데이’ 마케팅은 광주시민과 민주주의를 지켜낸 국민 모두에게 씻을 수 없는 상처를 남겼다”고 비판했다.
이어 “단순한 마케팅 실수로 치부할 수 없는 중대한 역사 인식 부재이자 민주주의 희생자들에 대한 모욕이다”이라며 “‘탱크’는 1980년 5월 광주에 투입된 계엄군을 떠올리게 하고, ‘책상에 탁!’이라는 표현은 군사독재 시절 ‘책상을 탁 치니 억하고 죽었다’는 반인권적 발언을 연상시킨다. 결코 우연으로 보기 어렵다”고 밝혔다.
또 “돈벌이를 위해서라면 역사적 비극마저 소비의 도구로 삼을 수 있다는 천박한 상업주의가 아니고서는 설명할 수 없다”면서 “오월 영령의 희생 위에 세워진 대한민국에서 민주주의를 희화화하고 역사적 상처를 가볍게 여기는 기업은 반드시 사회적 책임을 져야 한다”고 말했다.
지역 정치권도 한목소리로 논란을 자초한 스타벅스를 질타했다.
광주 동남을 지역구 정진욱 국회의원은 이날 성명을 통해 “5·18기념일에 극우성향 기업이 벌인 5·18 폄훼 막장 이벤트에 경악하지 않을 수 없다”며 “5·18 영령과 광주 시민들의 희생과 헌신을 비웃는 이벤트에 억장이 무너진다”고 밝혔다. 이어 “이벤트에 쓰인 ‘책상에 탁!’은 또 무슨 의미인지 되묻는다. 고 박종철 열사 고문치사 사건을 기업 마케팅에 소비하는 극악무도한 행태를 한국 스타벅스가 벌인 것”이라고 지적했다.
정 의원은 특히 “이벤트를 기획하고 팀장이 승인하고 마케팅 담당 임원이 결재한 과정의 꼭대기엔 한국 스타벅스의 오너인 신세계그룹 정용진 회장이 도사리고 있다”고 질타하기도 했다.
정성홍 전남광주 교육감 후보도 이날 자신의 소셜미디어(SNS)에 “저는 스타벅저에게 스타벅스 커피를 마시지 않겠다. 저에게 스타벅스 커피 쿠폰을 보내주시는 마음도 정중히 사양하겠다”며 “5·18은 광주의 아픔이면서 동시에 대한민국 민주주의 자부심이다. 그 역사를 상업적 이벤트의 소재처럼 다루는 일은 결코 반복되선 안 된다”고 적었다.
SNS 등 온라인 상에선 스타벅스 불매운동 동참을 촉구하는 이미지가 빠르게 확산하는 등 ‘5·18 탱크데이’ 프로모션 논란이 불매운동으로 번질 조짐까지 보이고 있다.
한편, ‘5·18 탱크데이’ 논란 하루 만인 이날 김수완 신세계그룹 부사장이 사과를 위해 광주 서구 소재 5·18 단체 사무실을 찾았으나, 5·18 단체의 거부로 만남은 무산됐다. 5·18 단체 측은 “사과보다 경위 파악이 우선”이라는 입장을 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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