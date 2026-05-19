검찰 ‘나나 모녀 강도상해’ 혐의 30대에 징역 10년 구형
배우 나나(본명 임진아)의 자택에 침입해 흉기로 위협하며 돈을 요구한 혐의로 재판에 넘겨진 30대 남성에게 검찰이 징역 10년을 구형했다.
의정부지법 남양주지원 형사1부(부장판사 김국식) 심리로 19일 열린 결심 공판에서 의정부지검 남양주지청은 강도상해 혐의로 기소된 김모(34)씨에 대해 징역 10년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다.
검찰은 “피고인이 흉기를 들고 주거지에 무단 침입해 여성 피해자들을 위협하는 중대한 범행을 저질렀다”며 “범행을 부인하고 반성하지 않고 있어 엄중한 처벌이 필요하다”고 밝혔다. 이어 피해자들이 사건 이후 정신적 고통을 겪고 있다는 점도 구형 이유로 들었다.
김씨 측은 강도 혐의를 부인했다. 김씨 측 변호인은 “피고인은 절도를 목적으로 야간 주거침입을 했을 뿐 강탈 의도는 없었다”며 “흉기를 소지한 채 침입했다는 직접적인 증거도 없다”고 주장했다.
김씨 역시 최후진술에서 “피해자들에게 진심으로 사과하고 다시는 죄를 짓지 않겠다”면서도 “무단 침입과 절도 시도는 인정하지만 강도 행각은 하지 않았다”고 기존 주장을 유지했다.
김씨는 지난해 11월 15일 오후 6시쯤 경기 구리시 아천동에 위치한 나나의 자택에 침입해 나나와 그의 모친을 목 조르는 등 위협하며 돈을 요구하다 미수에 그친 혐의를 받고 있다.
김씨에 대한 선고 공판은 다음 달 9일 같은 법정에서 열릴 예정이다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사