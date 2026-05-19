조련사 물고 탈출한 280㎏ 호랑이…결국엔 사살
독일에서 조련사를 물고 사육장에서 탈출한 호랑이가 경찰에 사살됐다.
19일 MDR방송 등에 따르면 지난 17일 오후 1시쯤(현지시간) 독일 동부 작센주 슈코이디츠의 사설 사육장에서 ‘잔도칸’(Sandokan)이라는 이름의 호랑이가 보조 조련사로 일하던 73세 남성을 공격해 중상을 입히고 탈출했다.
잔도칸은 올해 아홉 살로 몸무게가 약 280㎏에 달한다.
경찰은 추가 피해를 막기 위해 무장 인력 투입해 실탄으로 호랑이를 사살했다. 호랑이는 사육장 밖을 약 30분간 돌아다녔다고 한다.
문제의 사육장에는 호랑이 아홉 마리가 더 살고 있는 것으로 알려졌다. 경찰은 헬기와 드론을 띄워 탈출한 호랑이가 더 있는지, 사살된 호랑이에게 공격받은 다른 동물은 없는지 확인 중이다.
사육장을 운영하는 카르멘 찬더(52)는 맹수 조련사로 한때 유럽 서커스 업계에서 이름을 날린 인물이다. ‘호랑이 여왕’으로 불린 그는 호랑이를 폭행했다는 등 학대 논란이 불거져 3년 전부터 공연을 중단하고 사육장에서 호랑이들을 키워 왔다.
그러나 동물보호단체들은 호랑이들을 다른 곳으로 옮겨야 한다고 주장하며 당국 개입을 요구해왔다. 단체는 600㎡ 남짓 좁은 공간에서 호랑이 10마리를 키우는 것이 동물 학대라고 지적했다.
찬더는 지난해 당국 허가 없이 입장료 20유로(약 3만5000원)를 받고 호랑이를 구경시켜준 혐의로 재판까지 받았다. 그는 사룟값만 매달 4500유로(약 785만원)가 들어 어쩔 수 없었다고 항변했다. 또 동물보호단체의 주장을 반박하며 호랑이들을 자신과 떼어놓으면 먹이를 거부해 결국 죽을 것이라고 했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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