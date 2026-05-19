[영상] 23㎏ 냉장고 알아서 ‘번쩍’ 드는 현대차 아틀라스
현대차그룹의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 냉장고를 가볍게 들어 옮기는 영상이 화제가 되고 있다.
현대차그룹의 로보틱스 계열사 보스턴다이내믹스는 18일(현지시간) 휴머노이드 로봇 아틀라스가 23㎏짜리 소형 냉장고를 양팔로 들어 올려 옮긴 뒤 테이블 위에 내려놓는 영상을 공개했다.
영상 속 아틀라스는 무릎을 반쯤 굽혀 물체를 안정적으로 들어 올리고, 냉장고를 든 채 균형을 유지하며 이동한 뒤 상체를 180도로 회전해 냉장고를 조심스럽게 내려놓았다.
이번 영상은 아틀라스가 외부 물체를 다루는 과정에서 전신을 정교하게 제어할 수 있음을 보여준다. 연구용 시연을 넘어 실제 생산·물류 현장처럼 변수가 많은 환경에서도 작업을 수행할 수 있는 수준에 근접했다는 해석이 나온다.
보스턴다이내믹스는 특히 크기와 무게가 일정하지 않은 물체를 들어 올린 상태에서도 균형 잡힌 자세를 유지할 수 있다는 점을 강조했다. 이는 아틀라스가 고도화된 전신 제어 기술을 확보했다는 의미라는 설명이다.
또한 아틀라스는 외부 물체의 질량이나 무게중심 정보가 완전히 주어지지 않은 상황에서도 센서를 기반으로 상태를 추정해 불확실성을 보정할 수 있다고 회사는 밝혔다. 이런 능력은 산업 현장에서 요구되는 높은 수준의 작업 수행 가능성으로 이어질 것으로 보인다.
보스턴다이내믹스에 따르면 아틀라스는 대규모 시뮬레이션 기반 강화학습을 통해 동작을 빠르게 익혔고, 이를 몇 주 만에 실제 환경에서 구현하는 데 성공했다. 이 같은 시뮬레이션을 바탕으로 아틀라스는 최대 45㎏(100lb)에 이르는 냉장고 운반에도 성공했다.
함께 공개된 또 다른 영상에는 개발형 아틀라스 모델이 냉장고 운반 작업을 학습하는 과정도 담겼다. 해당 모델은 한 발을 든 채 360도 회전하거나 공중제비를 도는 등 고난도 동작을 수행했다. 상·하체를 분리해 각각 제어하는 이런 움직임은 관절 간 간섭을 최소화하면서도 동작의 연속성을 유지해야 하는 고난도 기술이 요구된다.
이 같은 기술 시연과 맞물려 현대차그룹은 아틀라스의 양산 체제 구축에도 속도를 내고 있다. 업계에 따르면 현대차그룹은 지난 18일(현지시간) 미국 웨스틴 보스턴 시포트 디스트릭트에서 해외 기관투자자를 대상으로 로보틱스 전략 기업설명회(IR)를 열고, 현대차·기아 생산 현장에 아틀라스를 2만5000대 이상 도입하겠다는 계획을 제시했다.
구체적인 투입 시기와 대상 공장은 공개하지 않았지만, 그룹은 2028년까지 연간 3만대 규모의 로봇 생산 시스템을 구축할 계획이다. 현대차·기아 공장 도입 물량 2만5000대는 이 생산능력의 83%에 해당한다. 양산 초기 높은 생산 단가를 그룹 내부 수요로 흡수해 규모의 경제를 조기에 달성하겠다는 전략으로 풀이된다.
증권업계에서는 아틀라스의 초기 생산 원가가 대당 13만~14만 달러 수준이지만, 생산량이 5만대까지 늘어나면 3만 달러 수준으로 낮아질 수 있는 것으로 보고 있다. 이에 따라 현대차·기아의 대규모 선제 도입은 상용화 과정에서 원가를 빠르게 떨어뜨리는 핵심 수단이 될 가능성이 크다.
최근 송호성 기아 사장은 기업설명회에서 “첫 1~2년은 미국 공장에 대량 배치해 데이터를 축적하고 안전성을 확보할 것”이라며 “특정 공정에서 아틀라스 활용이 입증되면 완성차의 공장 레이아웃이 글로벌하게 유사하기 때문에 다른 공장으로도 손쉽게 확장할 수 있다”고 말했다.
핵심 부품 내재화 계획도 구체화했다. 현대차그룹은 미국 현지에 연간 35만개 이상 생산 가능한 휴머노이드 액추에이터 생산시설을 구축하고 2028년부터 가동할 계획이다. 액추에이터는 로봇의 관절 역할을 하는 구동 장치로, 휴머노이드 제조 원가의 약 60%를 차지하는 핵심 부품이다.
아틀라스용 액추에이터 공급을 맡고 있는 현대모비스가 해당 생산시설 운영을 맡을 가능성이 큰 것으로 관측된다. 다만 신규 공장을 짓는 방식인지, 기존 부품 생산 라인을 활용하는 방식인지는 아직 공개되지 않았다. 현대모비스는 앞으로 휴머노이드 센서, 제어기, 핸드 그리퍼 등 다른 핵심 부품 시장으로도 사업을 넓힐 계획이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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