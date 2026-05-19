의정부성모병원, 구글과 손잡고 의료 AI 혁신 가속
구글 코리아서 ‘AI 에이전트’ 핸즈온 교육 진행
가톨릭대학교 의정부성모병원이 구글 코리아와 협력해 의료 AI 에이전트 개발 실무 교육을 실시하며 스마트 병원 구축과 디지털 전환에 속도를 내고 있다.
의정부성모병원은 최근 서울 강남구 구글 코리아 오피스 교육센터를 방문해 구글 클라우드와 공동으로 ‘AI 역량 강화 핸즈온(Hands-on) 교육’을 진행했다고 19일 밝혔다.
이번 교육은 병원이 추진 중인 ‘에이전틱 AI(Agentic AI)’ 기반 업무 혁신 프로젝트를 구체화하고 실무진의 AI 활용 역량과 기술 리더십을 강화하기 위해 마련됐다.
교육에는 부서별로 선발된 AI 혁신 리더와 실무자 45명이 참여했으며, 단순 이론 중심 강의에서 벗어나 실제 병원 업무에 적용 가능한 AI 에이전트를 직접 기획·개발하는 실습 형태로 진행됐다.
참가자들은 구글의 최신 AI 모델인 ‘Gemini Enterprise’를 활용해 병원 행정과 임상 워크플로우에 적용할 수 있는 맞춤형 AI 비서 구축 과정을 체험했다.
주요 프로그램은 ▲글로벌 의료 AI 트렌드 및 Gemini 혁신 사례 ▲노코드(No-code) 기반 AI 에이전트 개발 기초 및 실습 ▲AI 에이전트 개발 심화 과정 등으로 구성됐다.
특히 참석자들은 각 부서의 실제 업무 자료와 AI 제안서를 토대로 현장 적용 가능성이 높은 업무 자동화 모델을 직접 구현하며 실무 활용성을 높였다.
병원은 이번 교육을 계기로 병원 환경에 최적화된 단계별 AI 거버넌스와 추진 계획을 수립할 방침이다. 아울러 검증되지 않은 외부 AI 사용으로 발생할 수 있는 보안 리스크인 ‘섀도우 AI(Shadow AI)’를 최소화하고, 병원 주도의 안전한 AI 인프라 운영 가이드라인 구축에도 나설 계획이다.
이태규 의정부성모병원장은 “이번 구글 코리아 방문 교육은 병원의 디지털 전환과 업무 혁신이 실무 현장에서 직접 구현되고 있음을 보여주는 사례”라며 “반복적인 행정 업무 자동화는 물론 환자 맞춤형 검사 결과 설명 시스템까지, 환자와 직원 모두가 체감할 수 있는 미래형 의료 혁신을 선도해 나가겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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