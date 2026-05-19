인하대 총동창회, 박찬대 비판 가짜 성명서에 법적 대응
인하대학교 총동창회가 최근 박찬대 더불어민주당 인천시장 후보를 비판하는 내용의 ‘가짜 성명서’가 유포된 것과 관련해 인천시선거관리위원회에 조사를 의뢰하고 나섰다.
인하대 총동창회는 19일 입장문을 통해 “인하대 총동창회 명의 도용 가짜 안보 선동 성명서에 대한 철퇴를 예고한다”고 밝혔다.
이어 “총동창회의 공식 명의를 무단 도용해 특정 후보를 비난하고 낙선 운동을 조장하는 정체불명의 가짜 성명서가 유포된 것에 대해 분노를 금할 길이 없다”며 “총동창회를 진흙탕 정치 싸움에 끌어들이려는 악질적인 명의 도용 범죄”라고 경고했다.
앞서 박 후보는 지난 16일 인천 서구 한 거리에서 한 청년과 대화를 나누는 도중 “대한민국의 주적은 내란 세력”이라는 취지의 발언을 했다. 이를 두고 박 후보 비판 성명서가 인하대 총동창회 명의로 온라인에 퍼졌다.
해당 성명서에는 “인하대 총동창회가 단호히 거부하고 지지하지 않는다” 등 박 후보를 비판하는 내용이 담겼다.
그러나 해당 성명서는 인하대 총동창회와 전혀 무관한 것으로 파악됐다.
이에 인하대 총동창회는 가짜 성명서 최초 작성자 및 유포자를 색출하기 위해 선관위 등에 고발 조치를 했다. 또 공직선거법상 허위사실 유포 및 사문서위조, 명예훼손 등 관련 법적 조치도 취할 계획이다.
인하대 총동창회는 “21만 인하 동문 여러분께서는 동창회의 공식 입장과 무관한 사설 찌라시와 가짜 성명서에 결코 현혹되지 마시기를 당부드린다”며 “어떠한 정치적 야욕과 야비한 공작에도 흔들리지 않고 동문들의 신뢰와 명예를 끝까지 지켜내겠다”고 강조했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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