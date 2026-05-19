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[속보] 李 대통령, 다카이치 총리와 소인수 회담 시작

입력:2026-05-19 14:42
수정:2026-05-19 15:07
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이재명 대통령이 19일 경북 안동의 한 호텔에서 다카이치 사나에 일본 총리를 영접하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령이 19일 오후 고향인 경북 안동 소재 한 호텔에서 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 시작했다.

두 정상은 소인수 회담과 확대 회담을 연달아 가지며 양국 관계 발전 방안을 논의할 예정이다.

테이블에 오를 핵심 현안으로는 에너지 안보 분야의 협력이 꼽힌다. 일본 요미우리 신문은 앞서 양국이 회담 후 공동으로 낼 보도자료에 비상시 원유·석유제품 상호 융통 협력을 위한 민관 대화 추진 등의 내용이 담길 것이라고 보도한 바 있다. 한반도 문제와 동북아 정세 안정 등도 거론될 가능성이 있다.


다카이치 총리는 지난 1월 이 대통령이 일본 나라현을 찾은 데 대한 답방 차원으로 이날 한국을 찾았다. 1박 2일간의 일정을 마친 뒤 20일 일본으로 돌아갈 예정이다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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