[단독] 5차선 도로에 우두커니 서있던 여성, 음주운전 차에 치여 사망
정신 질환이 있던 50대 여성이 도로 한복판에 서 있다가 달려오는 음주운전 차량에 치어 숨지는 사고가 발생했다. 이 여성을 도우려던 60대 남성도 이 차량에 치여 중상을 입었다.
서울 관악경찰서는 음주운전을 하다 차도에 있던 50대 여성 A씨를 사망케 한 운전자 B씨에 대해 특정범죄가중처벌법상 위험운전 치사상 혐의로 구속영장을 신청할 방침이라고 19일 밝혔다. 사고 당시 B씨의 혈중알코올농도는 면허정지 수준이었다.
경찰에 따르면 지난 18일 오후 8시30쯤 관악구 봉천동의 한 5차선 도로에서 정신질환이 있던 A씨가 달려오던 B씨 차에 치여 숨지는 사고가 발생했다. 병원으로 이송된 A씨가 치료 중 사망하면서 B씨는 긴급 체포됐다.
A씨는 5차선 도로 중 3차선에서 몇 분동안 움직이지 않고 서 있었던 것으로 알려졌다. A씨를 구하기 위해 차도로 뛰어들었던 60대 남성 C씨 또한 B씨 차량에 치여 골반골절상을 당했다. A씨는 과거에도 지병 문제로 행인 등으로부터 여러 차례 신고 접수가 됐던 것으로 전해졌다.
경찰 관계자는 “정확한 사고 경위를 조사할 예정”이라고 말했다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
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