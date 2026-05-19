류호정, 목수 콘셉트 보디프로필 공개…“노동 모욕” 지적도
목수로 전업한 류호정 전 국회의원이 목수 콘셉트로 촬영한 보디 프로필 사진을 공개했다.
19일 정치권에 따르면 류 전 의원은 지난달 자신의 페이스북에 보디 프로필 사진 3장을 게시했다. 복근 근육이 보이는 운동복 상의에 청바지를 입고 목공 용품을 소품으로 활용해 찍었다.
류 전 의원은 “연말에 부친상, 해고 등등이 한 번에 겹쳤다. 우울이 크게 왔고, 의욕이 거의 없었다”며 “2주도 안 돼서 7㎏이 빠졌다. 우울 극복 프로젝트로 바디프로필 촬영을 하기로 했다”고 사진 촬영 배경을 설명했다.
이어 “아직 초보 목수지만 지금 하는 일을 기준으로 사진을 찍었다”며 “국회의원 시절 찍은 프로필 사진을 계속 쓰고 있었는데 이제는 바꾸면 좋을 것 같다”고 썼다.
해당 사진을 게시한 이튿날이자 노동절이었던 지난 1일엔 보디 프로필 사진 중 1장을 ’노동하는 인간, 일하는 몸’이라는 제목을 달아 한번 더 올렸다.
이 글엔 “노동을 모욕하네” “딱 봐도 노동이 아니라 헬스 트레이너에게 PT 받아서 만든 몸이네” 등 비판적인 댓글이 달리기도 했다.
류 전 의원은 한 언론사에 기고한 칼럼에서 이에 대해 언급하며 “무릇 노동이란 더 더럽고, 더 위험하고, 더 어려운 것이어야만 한다는 그놈의 ‘은연중’을 반대한다. 가깝게는 나와 내 가족, 멀게는 우리 공동체를 위해 힘써서 하는 일 모두가 노동”이라며 “진짜냐 가짜냐 검증하고 심사하고 급기야 파정까지 할 고결한 무엇이 아니다”라고 반박했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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