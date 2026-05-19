김포도시공사 ‘ESG 상생경제 플랫폼’ 구축 성과
‘우수 행정 및 정책사례 선발대회’ 우수상 수상
경기 김포도시공사가 ‘김포형 ESG 상생경제 플랫폼’ 구축 성과를 인정받아 ‘2026년 우수 행정 및 정책사례 선발대회’에서 지방공기업 부문 우수상을 수상했다.
김포도시공사 최근 ㈔한국공공정책평가협회가 주관한 이번 대회에서 1차 서면심사, 2차 발표자료 심사, 3차 최종 PT 심사를 거쳐 우수상에 선정됐다고 19일 밝혔다. 공사는 2024년 장려상에 이어 올해 우수상까지 수상하며 ESG 기반 상생정책의 성과를 입증했다.
이번 평가에서 공사는 ‘김포형 ESG 상생경제 플랫폼’을 주제로 지역경제 선순환 구조 구축 사례를 발표했다. 핵심 사업으로는 관내 기업 홍보 플랫폼 ‘김포 비즈(Biz) 알림터’ 운영, 공공시설을 활용한 민관 협력 로컬 테스트베드 구축, 지역업체 참여 확대를 통한 대규모 지역경제 투자 유치 등이 포함됐다.
특히 공사가 보유한 구매력과 공공시설 인프라를 활용해 기업에 실질적인 매출 기회와 기술 실증 환경을 제공한 점이 높은 평가를 받았다. 단순 지원을 넘어 기업 성장과 지역경제 활성화를 동시에 이끄는 구조를 만든 점에서 차별성이 인정됐다.
또한 시네폴리스 일반산업단지와 풍무역세권 도시개발사업 등 주요 사업 현장에서 지역업체 참여를 적극 확대하고 정기적인 실적 관리 체계를 운영해 약 1153억원 규모의 지역경제 효과를 창출한 것으로 나타났다.
이형록 사장은 “2024년 장려상에 이어 올해 우수상 수상은 매우 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 시민과 지역기업이 체감할 수 있는 지속가능한 상생 정책을 발굴해 지역경제 활성화와 사회적 가치 실현에 힘쓰겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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