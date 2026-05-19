“촘촘한 생활교통망 확대” 김병수, 일상 교통 공약 발표
김병수 국민의힘 김포시장 후보가 출퇴근 혼잡 완화와 광역 접근성 개선을 목표로 한 ‘촘촘한 생활교통망 확대’ 공약을 발표하며 김포 전역을 연결하는 대중교통 혁신 구상을 제시했다.
김 후보는 서울 5호선 김포 연장 개통 전까지 대중교통 공백을 최소화하고 GTX-A 등 광역교통망과 연계해 생활권 이동 편의를 강화하겠다고 19일 밝혔다. 그는 “집 앞에서 주요 거점까지 막힘없이 연결되는 생활교통 체계를 만들겠다”고 강조했다.
이번 공약은 재임 기간 추진된 교통 성과를 기반으로 한다. 출근 급행 70버스와 70C·70D 노선 전환을 통해 하루 평균 4000명 이상이 이용하는 핵심 출퇴근 수단을 구축했고, 개화동로 버스전용차로 개통과 서울동행버스 김포02 노선 신설 등으로 골드라인 혼잡 완화에 기여했다. 또한 기후동행카드 적용과 광역버스 노선 확충도 이어졌다.
김 후보는 이러한 성과를 토대로 70버스를 대폭 확대해 고촌권은 GTX-A 대곡역, 걸포북변권은 킨텍스역 등과 연결하고, 주요 아파트 단지와 거점역을 잇는 급행 직통 노선을 신설하겠다고 밝혔다. 특히 출근 중심 운행에서 퇴근 시간대까지 확대해 양방향 이동 편의를 강화할 계획이다.
통학과 지역 이동을 결합한 ‘김포형 통학순환버스’도 도입된다. 학생 등하교 시간에는 통학버스로, 비혼잡 시간대에는 지역 순환버스로 활용하는 방식이다. 교통 소외지역인 북부권에는 생활권과 역세권을 연결하는 순환버스도 새로 투입된다.
한강 수상 교통을 활용한 하버크래프트 도입도 추진된다. 김포한강신도시에서 여의도까지 30분대 이동 체계를 구축해 기존 도로 중심 이동 구조를 보완한다는 구상이다. 아울러 주요 환승역에는 환승센터와 복합쇼핑몰을 유치해 교통과 생활·상업 기능을 결합한 거점으로 육성할 계획이다.
특히 서울 5호선 김포 연장 사업의 예비타당성조사 통과, 김포골드라인 증차 및 배차간격 단축 추진, 2호선·9호선 연장 제안 등 광역철도망 확장에 힘을 싣고 있다. 수도권 제2순환고속도로와 계양~강화 고속도로, 지방도 확장 사업도 단계적으로 추진 중이다.
김 후보는 “5호선 개통 이전에도 출퇴근 불편을 줄이고, GTX-A 거점역까지의 이동을 수월하게 만드는 것이 핵심”이라며 “70번 버스, 서울동행버스, 기후동행카드, 광역버스 신설 등 지난 3년의 성과는 서울시·경기도·정부와의 끈질긴 협의로 이뤄낸 결과”라고 말했다.
이어 “검증된 행정 연속성과 협상력으로 집 앞까지 막힘없이 이어지는 촘촘한 생활교통망을 펼치겠다”며 “김포를 사통팔달 교통 중심 도시로 완성하겠다”고 강조했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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