“저녁에 조정안 제시 가능성”…삼전 노사 마지막 협상 진행 중
삼성전자 노사의 총파업 전 마지막 협상이 될 수 있는 2차 사후조정이 19일 진행되고 있는 가운데 이날 저녁 중앙노동위원회(중노위)의 조정안 제시 가능성이 거론됐다.
파업 전 마지막 협상 기회로 여겨지는 이날 회의에서 비교적 긍정적 기류가 읽혀지고 있어 타결 여부에 관심을 모은다.
박수근 중노위원장은 이날 오전 회의를 마치고 회의장을 나오면서 조정안 제시 여부를 묻자 “나와야 하겠다”면서 “아직이지만 저녁에 가능성이 있다”고 답했다.
이견이 좁혀졌는지 여부에 대해선 “조금”이라고 설명했다.
또 이날 회의에서는 부문별 분배율 협상도 이뤄지고 있다고 언급했다.
노측 교섭위원인 삼성전자 노조 공동투쟁본부의 최승호 위원장은 오전 회의를 끝내고 취재진을 만나 “말씀드릴 게 없다”면서도 “조합원들이 최대한 만족할 수 있는 안을 만들겠다”고 말했다.
성과급 제도화를 아직 고수하고 있는지 묻는 말에는 “네”라고 답변했다.
전날부터 시작된 2차 사후 조정은 이날 오전 10시 시작해 오후 7시쯤 종료될 예정이다.
조정에서 양측이 자율 타결이 이뤄지지 않을 경우, 중노위가 조정안을 제시할 예정이다.
노사 양측이 이를 받아들일지는 불투명하다.
다만, 논의가 길어지면 회의 종료 시각이 더 늦어질 수 있고, 총파업 바로 전날인 20일까지 연장될 가능성도 있다.
지난 11∼12일 진행된 1차 사후조정도 12일 자정을 훌쩍 넘겨 13일 새벽 끝났다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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