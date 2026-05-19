노관규 “순천만, 세계적 치유·체류형 관광거점으로 육성”
갯벌 치유플랫폼 기반 관광 산업 확대
특급호텔·체류형 관광벨트 조성 추진
순천 경제 5대 축 완성
노관규 순천시장 무소속 후보가 민선9기 핵심 공약으로 순천만을 중심으로 한 치유·체류형 관광산업 육성 구상을 제시했다.
노 후보는 19일 ‘완성형 공약’ 시리즈 네 번째 전략으로 갯벌 치유플랫폼을 기반으로 한 치유산업 육성 방안을 발표했다.
그는 “순천만은 대한민국을 대표하는 생태자원이자 순천의 가장 강력한 도시 경쟁력”이라며 “민선9기에는 순천만의 생태가치를 치유와 관광, 숙박, 체험산업으로 확장해 세계적 치유·체류형 관광거점으로 키우겠다”고 밝혔다.
순천시는 현재 총 320억원 규모의 갯벌 치유 관광플랫폼 조성 사업을 추진하고 있다. 순천만 일대에 갯벌 치유센터와 휴양시설, 야외공원 등을 조성해 기존 생태관광을 치유·휴양 중심 관광산업으로 확대하는 사업이다.
노 후보는 이를 기반으로 갯벌 치유센터 조성과 해양·생태 치유 프로그램 운영, 체류형 관광 기반 구축, 특급호텔 유치, 마을스테이·음식·체험산업 연계 등을 추진하겠다고 설명했다.
특히 순천만국가정원과 순천만습지 등 세계적 관광자원을 체류형 소비 구조로 연결하기 위해 특급호텔 유치도 추진하겠다는 구상이다.
노 후보는 “순천 관광은 이제 보고 지나가는 관광에서 머물고 쉬고 소비하는 관광으로 바뀌어야 한다”며 “갯벌 치유플랫폼과 특급호텔 유치를 통해 순천만의 생태가치를 지역경제 효과로 연결하겠다”고 말했다.
이어 “치유·웰니스 산업은 세계적으로 빠르게 성장하는 미래산업”이라며 “순천만의 자연과 국가정원 브랜드를 결합해 남해안 치유·웰니스 관광 중심도시로 도약하겠다”고 강조했다.
순천=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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