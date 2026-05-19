출동 현장서 흉기피습 경찰관 숨져…외상후스트레스장애
유재성 경찰청장 직무대행 빈소 조문
해마다 경찰관 20명 이상 목숨 끊어
2년 전 112 출동 현장에서 피의자가 휘두른 흉기에 다친 경찰관이 외상후스트레스장애(PTSD)에 시달리다 끝내 숨졌다.
19일 광주경찰청에 따르면 광주지역 모 지구대 소속 50대 A 경감이 전날 병원 치료를 받던 중 사망했다.
A 경감은 지난 2024년 4월 19일 광주 남구에서 행인을 폭행하고 도주하던 피의자 B씨가 휘두른 흉기에 얼굴과 손가락을 다치는 등 중상을 입었다. 당시 B씨가 휘두른 흉기에 A 경감을 비롯해 현장 출동 경찰관 4명이 중경상을 입었다.
이후 A 경감은 긴급심리지원 대상자로 지정돼 수차례 심리 상담과 치료를 받았지만, 일선 지구대로 복귀한 뒤에도 우울감과 PTSD 등에 시달린 것으로 전해졌다. A 경감은 최근 목숨을 끊으려고 시도하다 중태에 빠져 치료 도중 숨졌다.
유재성 경찰청장 직무대행은 이날 오전 A 경감의 빈소를 찾아 유가족을 위로했다.
경찰 관계자는 “별다른 내색을 하지 않고 묵묵히 현장을 지키는 분이었다”며 “우울증세가 악화된 것으로 보인다”고 말했다.
지난해 경찰청이 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 양부남(광주 서구을) 의원실에 제출한 자료에 따르면 스스로 생을 마친 경찰관은 2021년 24명, 2022년 21명, 2023년 24명, 2024년 22명, 지난해 25명 등 최근 5년간 매해 20명을 넘었다.
박정수 광주경찰청 직장협의회장은 “직무 중 사고를 당해 PTSD 등에 시달리는 경찰관이 상당히 많지만 공상이나 순직을 인정받기는 어려운 실정”이라며 “더 이상 불행한 사건으로 이어지지 않도록 정부 차원의 관심과 제도적 보완이 필요하다”고 말했다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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