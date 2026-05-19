출동 현장서 흉기피습 경찰관 숨져…외상후스트레스장애

유재성 경찰청장 직무대행 빈소 조문

해마다 경찰관 20명 이상 목숨 끊어

일선 지구대로 복귀한 뒤에도 우울감과 PTSD 등에 시달린 것으로 전해졌다. A 경감은 최근 목숨을 끊으려고 시도하다 중태에 빠져 치료 도중 숨졌다.