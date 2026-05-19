세종시, 고유가 피해지원금 부정수급 신고센터 운영
세종시는 고유가 피해지원금의 유통 질서 확립을 위해 시민과 함께하는 ‘부정수급 신고센터’를 운영 중이라고 19일 밝혔다.
신고 대상은 지원금 결제 거부, 현금 결제와의 차별 대우, 온라인상의 불법 거래, 유흥·사행업 등 제한업종에서 사용 등이다.
부정유통 적발 시 가맹점 등록 취소, 부당이득 환수, 과태료 부과 등 행정처분할 방침이다.
부정수급 의심 사례를 발견한 시민은 신고센터(☎044-300-4060)나 정부 콜센터로 제보하면 된다.
이승원 시 경제부시장은 “고유가 피해지원금이 민생 경제 회복의 발판이 되기 위해서는 시민 여러분의 감시와 협조가 중요하다”며 “부정수급 신고센터를 통해 시민과 함께 건전한 유통 문화를 조성하겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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