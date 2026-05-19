시사 전체기사

세종시, 고유가 피해지원금 부정수급 신고센터 운영

입력:2026-05-19 14:00
공유하기
글자 크기 조정
세종시청 전경. 세종시 제공

세종시는 고유가 피해지원금의 유통 질서 확립을 위해 시민과 함께하는 ‘부정수급 신고센터’를 운영 중이라고 19일 밝혔다.

신고 대상은 지원금 결제 거부, 현금 결제와의 차별 대우, 온라인상의 불법 거래, 유흥·사행업 등 제한업종에서 사용 등이다.

부정유통 적발 시 가맹점 등록 취소, 부당이득 환수, 과태료 부과 등 행정처분할 방침이다.


부정수급 의심 사례를 발견한 시민은 신고센터(☎044-300-4060)나 정부 콜센터로 제보하면 된다.

이승원 시 경제부시장은 “고유가 피해지원금이 민생 경제 회복의 발판이 되기 위해서는 시민 여러분의 감시와 협조가 중요하다”며 “부정수급 신고센터를 통해 시민과 함께 건전한 유통 문화를 조성하겠다”고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr


GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
동료 기장 6명 살해 계획한 김동환 첫 법정 출석… 반성문은 없었다
“갤럭시 팔아 메모리 키웠더니…” 삼성전자 내부 갈등 격화
정용진, 스벅 ‘탱크데이’ 사과문…“머리 숙여 사죄”
“비반도체 못해먹겠다” 노조위원장 실언 논란에 삼성전자 내홍
조진웅 은퇴 불렀던 그 보도…기자들은 ‘혐의없음’ 불송치
7세 여아 아파트단지서 SUV에 참변… 女운전자 못 본듯
“이젠 안 간다, 잘 가라”… 스타벅스 ‘탱크데이’ 후폭풍
‘이자 어떡해’ 영끌족 비명… 주담대 금리 7% 재돌파
국민일보 신문구독