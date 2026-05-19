항공사 옛 동료 기장 6명을 살해 대상으로 정하고 실제 1명을 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨진 김동환(49·사진)이 19일 법정에 처음 출석했다. 김동환은 반성문 한 장 제출하지 않은 반면, 재판부에는 엄벌을 촉구하는 탄원서가 잇따라 접수됐다.
부산지법 형사7부(부장판사 임주혁)는 이날 오전 살인 등 혐의로 구속기소 된 김동환의 공판준비기일을 진행했다. 애초 정식 공판이 예정돼 있었지만, 김동환 측이 국민참여재판 의사를 밝히면서 준비 절차로 변경됐다.
연두색 수의를 입고 법정에 나온 김동환은 재판장이 인적 사항과 국민참여재판 희망 여부 등을 묻자 “네, 맞습니다”라고 짧게 답했다. 피고인에게 출석 의무가 없는 공판준비기일이었지만 직접 법정에 모습을 드러냈다.
김동환 측 국선변호인은 이날 조종사 공제회 보상금 소송을 맡았던 변호사 1명과 전 직장 항공사 기장 일부를 증인으로 신청했다. 또 사건 이후 항공사 기장들이 경찰에 신변 보호를 요청한 내용과 관련한 사실조회도 요구했다.
반면 김동환은 현재까지 재판부에 단 한 건의 반성문도 제출하지 않은 것으로 확인됐다. 재판부에는 김동환을 엄벌해 달라는 탄원서가 총 56건 접수됐다. 부산경찰청은 앞서 신상정보공개심의위원회를 열고 김동환의 얼굴과 이름, 나이 등 신상정보를 공개했다.
김동환은 지난 3월 17일 오전 부산 부산진구 한 아파트에서 옛 직장 동료인 항공사 기장 A씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다. 하루 전에는 경기 고양시 일산서구에서 또 다른 동료 기장 B씨를 도구로 목 졸라 살해하려다 실패하고 달아난 혐의도 있다.
경찰 조사 결과 김동환은 A씨를 살해한 직후 추가 범행을 위해 경남 창원의 또 다른 동료 기장 C씨 주거지까지 찾아갔던 것으로 드러났다. 이후 울산으로 도주했다가 범행 약 14시간 만에 경찰에 검거됐다.
공군 정보장교 출신인 김동환은 공군사관학교 및 공군 조종사 출신인 동료들이 자신을 조직적으로 음해하고 불이익을 줬다고 여긴 것으로 조사됐다. 경찰은 김동환이 항공사 동료 기장 6명을 범행 대상으로 정한 뒤 우선 살해할 4명을 추렸고, 상황에 따라 나머지 2명까지 범행할 계획을 세운 것으로 보고 있다.
재판부는 다음 달 16일 공판준비기일을 한 차례 더 열고 국민참여재판 진행 여부 등을 결정할 예정이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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동료 기장 6명 살해 계획한 김동환 첫 법정 출석… 반성문은 없었다
국민참여재판 요청… 첫 법정 출석
엄벌 탄원 56건… 반성문 제출 없어
동료 기장 6명 범행 계획 드러나
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