전북도, 자살예방 총력…24시간 위기 대응체계 강화
지난해 자살 사망자 20.6% 감소
응급실 사후관리 확대·유족 지원 확대
전북특별자치도가 24시간 위기 대응체계 강화와 응급실 사후관리 확대를 중심으로 자살예방 안전망 강화에 나선다.
전북도는 고위험군 발굴과 위기 개입, 치료 연계, 사후관리 등을 포함한 2026년 자살예방사업을 추진한다고 19일 밝혔다.
도에 따르면 2024년 전북지역 자살 사망자는 562명으로 전국 평균을 웃돌았다. 이후 전북도가 자살예방 강화 대책을 추진하면서 지난해 집계된 자살 사망자는 446명(잠정치)으로 전년보다 20.6% 감소했다.
도는 이 같은 감소세를 안착시키기 위해 고위험군 발굴부터 위기 개입, 치료 연계, 사후관리까지 전 과정을 유기적으로 연결해 위기 사각지대를 최소화한다는 방침이다.
우선 도와 14개 시·군 부단체장을 ‘자살예방관’으로 지정해 민관 합동 대응체계를 운영하고 정신건강복지센터 자살예방 전담 인력도 기존 47명에서 60명으로 확대한다. 전담 인력은 자살시도자와 정신건강 고위험군에 대한 밀착 사례관리와 상담 지원 역할을 맡는다.
24시간 위기 대응체계도 강화된다. 평일 주간에는 기초 정신건강복지센터가, 야간과 주말·공휴일에는 광역센터가 대응을 맡아 시간대별 공백을 최소화할 방침이다. 연락이 두절되는 등 위기 상황이 발생할 경우 인력들이 직접 주소지를 방문해 안전 여부를 확인한다.
응급실 기반 사후관리 기능도 확대된다. 전북도는 현재 5곳인 ‘생명사랑 위기대응센터’를 6곳으로 늘려 자살시도자에 대한 조기 개입과 퇴원 이후 지역사회 연계 관리를 강화할 계획이다. 전북대병원과 원광대병원, 예수병원, 대자인병원, 남원의료원 등 기존 운영기관을 중심으로 응급 개입 체계도 가동 중이다.
오는 7월부터는 자살유족 심리·법률·행정 지원을 통합 제공하는 원스톱 서비스도 시행할 예정이다. 생명지킴이 교육 확대와 ‘9:10 캠페인’ 등을 통해 지역사회 생명존중 문화 확산에도 속도를 낼 계획이다.
방상윤 전북도 복지여성보건국장은 “자살은 개인의 문제가 아니라 사회적 위기가 복합적으로 작용한 결과”라며 “촘촘하고 선제적인 대응체계를 통해 도민 생명 보호에 최선을 다하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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