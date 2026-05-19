전북도, 자살예방 총력…24시간 위기 대응체계 강화

지난해 자살 사망자 20.6% 감소

응급실 사후관리 확대·유족 지원 확대

전북특별자칙도청사 전경

전북특별자치도가 24시간 위기 대응체계 강화와 응급실 사후관리 확대를 중심으로 자살예방 안전망 강화에 나선다.

전북도는 고위험군 발굴과 위기 개입, 치료 연계, 사후관리 등을 포함한 2026년 자살예방사업을 추진한다고 19일 밝혔다.