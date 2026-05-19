[속보] 이 대통령, 안동 회담장서 다카이치 日 총리 영접

이재명 대통령이 19일 정상회담 장소인 경북 안동의 한 호텔에서 다카이치 사나에 일본 총리와 악수하고 있다. 연합뉴스

메뉴로는 안동찜닭의 원형으로 알려진 전계아, 안동한우 갈비구이, 태사주·안동소주 등 지역 전통주가 준비된 것으로 알려졌다. 만찬 이후에는 하회마을 나루터로 이동, 전통 불꽃놀이인 선유줄불놀이를 함께 관람할 계획이다. 다카이치 총리는 20일 오전 대구공항을 통해 일본으로 돌아간다.