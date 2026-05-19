[속보] 이 대통령, 안동 회담장서 다카이치 日 총리 영접
다카이치 사나에 일본 총리가 19일 한일 정상회담 장소인 경북 안동에 도착했다. 이재명 대통령은 직접 다카이치 총리를 영접하며 국빈 방한급 예우를 보였다.
이 대통령은 이날 오후 1시35분쯤 한일 정상회담이 열리는 안동 소재 한 호텔 입구에서 다카이치 총리를 맞았다. 양 정상은 밝은 표정으로 악수를 나눈 뒤 의장대를 사열하고 건물 내부로 들어갔다.
다카이치 총리는 앞서 이날 오전 11시53분쯤 전용기를 타고 대구국제공항에 도착, 의장대 사열을 받은 다음 의전 차량에 올라 안동으로 이동했다.
이번 방한은 지난 1월 이 대통령이 다카이치 총리의 고향인 일본 나라현을 방문한 데 대한 답방 성격으로 이뤄졌다. 양국 정상간 ‘셔틀 외교’의 일환으로 실무 방문에 해당하지만, 정부는 국빈 방한에 준하는 의전을 제공하기로 했다.
두 정상은 이날 오후 소인수·확대 정상회담에 이어 하회마을로 이동해 만찬을 진행할 예정이다. 메뉴로는 안동찜닭의 원형으로 알려진 전계아, 안동한우 갈비구이, 태사주·안동소주 등 지역 전통주가 준비된 것으로 알려졌다. 만찬 이후에는 하회마을 나루터로 이동, 전통 불꽃놀이인 선유줄불놀이를 함께 관람할 계획이다. 다카이치 총리는 20일 오전 대구공항을 통해 일본으로 돌아간다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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