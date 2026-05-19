청년재단, 진로 탐색 지원 ‘젊은 한국 청년 취업/멘토링 콘서트’
청년재단이 17일 서울 서초구 aT센터에서 청년들의 진로 탐색과 사회 진입을 지원하기 위한 ‘젊은 한국 청년 취업/멘토링 콘서트’를 개최했다고 밝혔다.
국무조정실과 공동 주최한 이번 행사는 전문가 멘토 103명과 청년을 연결해 진로와 취업 및 주거 등 삶 전반의 고민을 나누고 조언을 제공하고자 마련됐다.
무대에는 김정호 교수, 이세돌 전 기사, 홍석천 방송인, 이금희 아나운서 등 8명의 멘토가 올랐다. 이들은 인공지능과 미래, 커리어와 자립 등을 주제로 강연을 진행하며 경험과 인사이트를 전했다.
행사장 내 80개 멘토 부스에서는 소규모 강연과 1대 1 멘토링이 운영됐다.
커리어와 재테크 상담을 비롯해 타로카드 심리상담과 퍼스널컬러 상담 등의 프로그램이 진행됐다.
청년재단은 전시 부스를 통해 중앙청년지원센터와 청년친화도시 등 자립을 돕는 주요 사업을 안내하고 360도 포토부스를 운영했다.
행사 마지막 순서로는 가수 정승환의 공연이 진행됐다.
현장에는 김민석 국무총리가 방문해 청년들과 대화하고 지원 사업 설명을 들었다.
김 총리는 청년들의 고민을 한자리에서 듣고 멘토링하기 위해 행사를 제안했다며 정부 차원의 지속적인 노력과 정책 홍보 확대를 약속했다.
오창석 청년재단 이사장은 “각자의 자리에서 다양한 시행착오와 고민을 겪어온 멘토들의 이야기가 청년들에게 긍정적인 자극이 되고, 스스로의 가능성과 방향을 발견하는 계기가 되었기를 바란다”고 밝혔다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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