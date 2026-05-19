농촌의 미래를 만나요… ‘2026 국민팜엑스포’ 6월 19일 개막

D-30…서울 양재 aT센터에서 21일까지 사흘간 개최

귀농귀촌·농지은행 상담·K스타트업 공모전 등 실속 프로그램 풍성

전국 지자체·교육청·기관 참여…고향사랑기부제 특별행사도 마련

지난해 6월 서울 aT센터에 열린 '2025 국민팜엑스포' 현장. 전남 귀농귀촌 통합부스에 관람객들이 몰려 있다.

정보를 비롯해 농지은행 상담 및 설명회, 농업분야 K스타트업 공모전, 고향사랑기부제 및 귀농귀촌아카데미 등 교육·체험·네트워크를 동시에 제공하는 실효성 중심의 행사로 진행될 예정이다.

경기도를 비롯해 충청·경상·전라·강원 등 전국의 주요 지자체와 교육청, 스타트업 등 100여 곳이 상담 및 홍보 부스를 마련할 예정이다.

지난해 6월 서울 aT센터에 열린 '2025 국민팜엑스포' 현장.

1대1 맞춤형 귀농귀촌 상담

'농지관리 플랫폼' 농지은행 알아볼까

직접 농사를 짓지 않으면 농지를 갖지 못하도록’ 하는 내용의 농지법 개정안이 최근 국회를 통과하면서 농지은행에 대한 관심이 부쩍 높아진 데 따른 것이다.

개정법의 골자는 농지

소유자가 직접 경작하지 않는 상속·이농 농지(농촌을 떠나면서 소유하게 되는 농지)를 한국농어촌공사 농지은행에 위탁 임대하도록 하는 내용이다.

한국농어촌공사가 운영하는 농지은행은 농지를 매입·임차해서 필요한 사람에게 지원하고, 은퇴 농가의 농지를 위탁받아 관리하는 농지 종합관리 플랫폼이다. 청년농업인 우선 지원(비축농지 임대), 농지 연금 등 영농 생애주기에 맞춘 다양한 사업을 운영하고 있으며, 디지털 농지은행을 통해 비대면 계약도 가능하다. 국민팜엑스포에 마련된 한국농어촌공사 부스에서는 ‘농지은행에 대한 모든 것’을 얻어갈 수 있다.

청년 스타트업 관계자들이 지난해 6월 서울 aT센터에 열린 '2025 국민팜엑스포' 시상식에서 수상하고 있다.

K-스타트업 공모전부터 고향사랑기부제 토론회

이밖에 박람회 기간 동안 농

특별 프로그램이 마련된다. 전국의 지자체들이 시행하고 있는 고향사랑기부제의 활성화 방안을 논의하고, 귀농귀촌에 대한 시작부터 정착에 이르기까지 필요한 정보가 관람객을 맞이할 예정이다. 또

지난해 6월 서울 aT센터에 열린 '2025 국민팜엑스포' 현장.

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