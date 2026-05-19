‘다주택’ 한은 총재, 30억 강남 아파트 대신 종로 오피스텔 팔았다
신현송 한국은행 총재가 한국과 미국에 보유한 주택 3채 가운데 서울 종로구 오피스텔 1채를 우선 처분한 것으로 나타났다. 다만 시세 30억 원 안팎의 서울 강남 아파트는 보유하기로 했고, 배우자가 가진 해외 상장지수펀드(ETF)도 아직 매각하지 않은 상태다.
한은은 19일 신 총재의 부동산 등 재산 정리 상황과 관련한 천하람 개혁신당 의원의 서면 질의에 이같이 답했다. 신 총재가 인사청문회 과정에서 본인 소유 주택 3채 중 2채를 매도하겠다고 밝힌 데 따른 후속 조치다.
신 총재는 지난 3월 재산 신고 당시 본인 명의의 서울 강남구 언주로 동현아파트, 부부 공동 명의의 종로구 신문로 디팰리스 오피스텔, 배우자와 장녀 명의의 미국 시카고 소재 아파트를 보유하고 있다고 밝혔다.
다주택자 논란이 불거지자 신 총재는 “3채 중 2채를 매도하겠다”고 약속했다. 이후 지난달 23일 종로 오피스텔 매도 계약을 체결했다. 매수인이 다음 달 22일 잔금을 입금하면 소유권 이전 절차가 마무리될 예정이다. 시카고 아파트에 대해서도 한은 측은 “조속히 매각할 예정”이라고 설명했다.
그러나 서울 강남 아파트는 처분 대상에서 제외됐다. 해당 아파트는 현재 시세가 30억 원 안팎으로 평가된다. 한은은 “모친과 임대차 계약을 체결했고, 향후 1~2주 내 무상 거주 기간에 대한 증여세 신고 및 납부를 할 예정”이라고 밝혔다.
신 총재는 이 아파트를 2014년 7월 모친에게서 6억8000만 원에 매입했다. 당시 모친이 전세보증금 3억5000만 원을 내고 계속 거주해 신 총재의 실제 부담액은 3억3000만 원이었다. 이후 지난해 9월 전세 계약이 끝난 뒤 보증금을 돌려줬지만 별도 재계약 없이 모친이 계속 거주하면서 ‘무상 거주’ 논란이 제기됐다.
한은은 국내 세무 대리인 자문 결과를 근거로 “아파트 전세계약 종료 이후 약 7개월 동안의 무상 거주에 대한 증여세는 과세가액이 법률상 직계존속에 대한 증여재산공제 한도 5000만 원에 미치지 못해 부과금액이 없거나 매우 미미할 것으로 판단된다는 의견을 받았다”고 전했다.
외화자산 정리도 완전히 끝난 것은 아니다. 한은은 신 총재 본인이 보유했던 해외 ETF와 영국 국채 등 외화자산은 전량 매도했다고 밝혔다. 하지만 배우자가 보유한 해외 ETF는 아직 남아 있으며, 올해 상반기 중 매각할 예정이라고 설명했다.
천하람 의원은 “배우자의 외화자산 보유와 미국 부동산 미매각 문제는 여전히 국민 눈높이에 맞지 않는다”며 “주택 3채 중 2채를 처분하겠다는 방침은 만시지탄이지만 당연한 결정”이라고 지적했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사