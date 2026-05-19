“갤럭시 팔아 메모리 키웠더니…” 삼성전자 내부 갈등 격화
삼성전자 노조 파업을 둘러싸고 내부 직원들 사이의 갈등이 격화하고 있다. 반도체(DS) 부문 중심으로 노조가 움직인다는 불만이 제기되면서 모바일경험(MX) 부문 직원들의 박탈감도 커지는 분위기다.
지난 17일 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에는 삼성전자 직원 인증 계정으로 작성된 ‘삼전 파업이 X 같은 이유’라는 제목의 글이 올라왔다.
작성자 A씨는 “휴대전화 사업부가 10년 넘게 벌어들인 돈으로 메모리 사업부 연구개발과 생산라인 투자를 지원해왔다”며 “치킨 게임에서 이기게 해줬더니 반도체 업황이 살아나자 자기들만 성과를 챙기려 한다”고 주장했다.
노조 구조에 대한 비판도 이어졌다. A씨는 “반도체 라인에는 고졸 인력이 많아 숫자로 노조를 장악한 구조”라며 “모바일 사업은 베트남 생산 비중이 커 인원 수 자체에서 밀린다”고 주장했다.
또 “삼성전자 전체를 대변하는 노조처럼 보이지만 실제로는 반도체 중심의 반쪽짜리 노조”라며 “회사가 직원들을 부품처럼 대우해온 문제는 맞지만, 이번 파업만큼은 실패해야 한다고 본다”고 적었다.
해당 글에는 공감 의견도 이어졌다. 한 직원은 “가전과 모바일 사업이 적자 시절 반도체를 버텨준 것도 사실”이라며 “노키아·소니모바일 같은 글로벌 경쟁사들과 싸우며 벌어들인 돈으로 반도체 투자를 이어온 점은 부정할 수 없다”고 주장했다.
반면 다른 직원들은 “MX 사업부가 잘나가던 시절 계열사에 대한 갑질도 심했다”, “과거 모바일 사업이 그룹 내에서 누렸던 영향력을 돌아봐야 한다”, “현재 반도체 영업이익 규모와 비교하기는 어렵다” 등 냉소적인 반응을 보였다.
노조 운영 방식 자체를 문제 삼는 목소리도 나왔다. 한 직원은 “특정 사업부 중심으로 움직이는 구조 때문에 내부 직원들조차 노조를 지지하지 못하는 상황”이라며 “노노 갈등으로 오히려 파업 동력이 약해지고 있다”고 지적했다.
19일 삼성전자 노사는 정부세종청사 중앙노동위원회에서 2차 사후조정 회의를 이어가고 있다. 이날 회의에서는 중앙노동위원회가 노사 양측에 공식 최종 조정안을 제시할 수 있을지가 핵심 쟁점으로 꼽힌다. 조정안을 노사가 모두 수용할 경우 단체협약과 같은 법적 효력이 발생한다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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