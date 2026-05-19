제주도, 탄소 배출 적은 중온 아스콘 전면 적용
제주도가 도로 공사에 탄소 배출이 적은 중온 아스콘을 사용하고 있다.
19일 제주도에 따르면 건설폐기물 재활용촉진법에 따라 공공기관이나 민간투자 SOC 사업자는 도로·산업단지·주차장 등 건설공사 시 재생 아스콘을 40% 이상 사용해야 한다.
제주도는 나머지 60% 부분에 대해 지난해부터 중온 아스콘을 전면 시공하는 친환경 도로포장 정책을 추진하고 있다.
중온 아스콘은 130도 내외의 중온에서 생산·시공하는 아스팔트 혼합물이다. 평탄화 과정에서 기존 아스콘 보다 30도 가량 낮은 온도로 시공이 가능해 탄소 배출을 35%가량 줄일 수 있는 것으로 알려졌다.
t당 단가는 1만6000원 내외로 기존 아스콘보다 4000원 가량 비싸지만 탄소 등 유해물질 배출이 적은 환경 개선 효과를 고려할 때 충분한 이점이 있는 것으로 평가된다.
도는 2023년 중온 아스콘을 시범 적용하면서 도내 아스콘 생산업체에 중온 아스콘 전면 적용 계획을 알리고 생산 장비를 갖추도록 협조를 요청했다.
이를 통해 생산업체를 당시 1곳에서 10곳 이상으로 확대해 달라지는 도로포장 정책에 따른 재료 공급 문제에도 대비했다.
이보다 앞서 2022년에는 관련 부서 공무원과 건설기술을 대상으로 환경오염 저감 포장기술과 제주지역 기후와 교통량 특성에 맞는 아스팔트 콘크리트 포장도로 성능 개선 교육도 진행했다.
박재관 제주도 건설주택국장은 “공사 과정에서도 환경 문제를 고민해야 하는 시점이 되었다”며 “다른 지역보다 앞서서 친환경 포장 방식을 적용하고 있다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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