민주당 대구시당 “정당·후보 사칭 범죄 조심”
더불어민주당 대구시당은 정당 관계자와 후보자를 사칭한 허위 주문과 피싱 범죄로 인한 피해가 발생하고 있어 지역 소상공인과 시민들의 각별한 주의가 요구된다고 19일 밝혔다.
민주당 대구시당에 따르면 이날 대구지역 한 단체복 업체가 정당 관계자를 사칭한 인물로부터 선거용 물품 주문 이후 대납 요청을 받고 피해를 입은 사례가 추가 접수됐다.
해당 업체는 사기 정황을 인지하고 경찰 신고를 진행할 예정이며 대구시당도 관련 피해 사실을 접수했다. 지난 15일에도 대구지역 업체에서 동일한 수법의 피해 사례가 접수됐다.
민주당 대구시당 관계자는 “선거를 악용한 정당·후보자 사칭 범죄가 반복되고 있다”며 “민주당 또는 후보자 명의의 주문·송금 요청은 반드시 대구시당이나 해당 후보자 선거사무소를 통해 사실 여부를 확인해야 한다”고 당부했다.
민주당 대구시당은 피해 사례들에 대해 현재 수사기관과 협조해 대응 중이라고 밝혔다. 추가 피해가 발생한 만큼 유사 사례 재발 방지를 위해 단호히 대응할 방침이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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