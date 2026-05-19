산방산 통제구역 들어간 외국인, 헬기 구조 후 입건
제주 산방산 출입 통제구역에 무단으로 들어갔다가 길을 잃은 외국인 관광객이 야간 구조 끝에 발견돼 경찰 조사를 받고 있다.
제주도 자치경찰단은 문화유산보존법 위반 혐의로 싱가포르 국적의 60대 관광객 A씨를 입건해 조사 중이라고 19일 밝혔다.
A씨는 전날 오후 4시30분쯤 서귀포시 안덕면 사계리 산방산 일원에 허가없이 등산 목적으로 진입한 혐의를 받고 있다.
이후 길을 잃자 오후 7시10분쯤 조난 신고를 했고, 소방당국은 약 2시간 뒤인 오후 10시쯤 A씨를 발견해 헬기로 구조했다. 건강에는 이상이 없는 것으로 확인됐다.
산방산은 해발 395m 높이의 오름으로 명승으로 지정돼 있다. 훼손 방지를 위해 2031년 12월 31일까지 일반인 출입이 금지돼 있다.
관람은 매표소에서 산 중턱에 있는 산방굴사까지 정해진 구간에서만 가능하다.
낙석과 추락 위험이 커 무단 진입 시 대규모 인력과 장비가 투입되는 구조 상황이 발생할 수 있다.
자치경찰은 A씨의 휴대전화에 남은 사진과 위치 검색 기록 등을 확보해 입산 경위를 조사하고 있다. 단기 체류 외국인 관광객이라는 점을 고려해 관계기관과 협조해 수사를 진행하고 있다.
송행철 서귀포지역경찰대장은 “산방산 출입통제구역은 문화유산 보호와 안전사고 예방을 위해 오랫동안 출입이 제한된 곳”이라며 “무단출입 한 건이 발생할 때마다 야간 구조에 다수 인력과 장비가 투입돼 사회적 비용과 안전 문제가 발생하는 만큼 관광객과 도민 모두 출입금지 안내를 반드시 준수해 달라”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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