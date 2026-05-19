대구공항서 조세이탄광 사고 조사 촉구 기자회견
한일 정상회담(경북 안동)이 열리는 19일 대구공항에서 일본의 신속한 장생탄광(조세이탄광) 수몰 사고 진상조사를 촉구하는 집회가 열렸다.
조세이탄광 희생자 귀향추진단 소속 10여명은 이날 오전 다카이치 사나에 일본 총리가 오는 대구공항 1층 국제선 입국장 앞에서 기자회견을 열고 일본 정부를 상대로 “조세이탄광 희생자 유골 DNA 감정 협력 약속에 대한 일정을 구체적으로 밝혀달라”며 “지난 1월 양국 정상이 DNA 감식을 약속했지만 현재까지 실질적인 진전이 없어 일본 정부의 공식 조사와 진상규명이 필요하다”고 목소리를 높였다.
조세이탄광은 일본 우베시에 있던 해저 탄광으로 1942년 수몰 사고가 발생해 조선인 136명과 일본인 47명 등 183명이 사망한 것으로 알려져 있다. 한일 양국은 앞서 DNA 감정 착수 등 희생자 신원확인에 나서겠다고 밝혔다.
경찰은 이날 안전을 위해 인력 170여명, 순찰차 20여대, 사이드카 20여대 등을 대구공항 일대에 배치했다. 다카이치 일본 총리는 정상회담을 위해 이날 오전 11시53분쯤 대구공항으로 들어왔고 낮 12시 9분쯤 항공기 출입구로 나와 국방부 의장대 사열을 받으며 대기 중이던 의전차량을 타고 안동으로 향했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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