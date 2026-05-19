해경청·중기부, AI 로봇으로 해양오염 대응체계 강화
해양경찰청은 중소벤처기업부와 협력해 ‘정부의 첫 실증·구매 프로젝트’를 통해 해양오염 대응 분야의 인공지능(AI) 기반 로봇 기술 성장 가속화 위한 현장 실증을 본격 추진한다고 19일 밝혔다.
이번 사업은 스타트업의 혁신 기술이 실제 현장에서 얼마나 유용한지 검증하는 국가 주도형 프로그램이다. 해경청은 ‘해양오염 방제 로봇’을 주제로 한 3가지 과제의 수요기관으로 참여한다. 또 중기부는 해당 기업들이 현장 실증에 집중할 수 있도록 관련 과제의 실증비용을 지원할 예정이다.
해경청은 방제 분야 스타트업이 보유한 로봇 및 AI 기술이 실제 해양오염 사고 대응 현장에서 활용될 수 있도록 현장 중심의 실증 환경 제공, 운용 시나리오 기반 기술 검증, 전문인력 자문 및 컨설팅 등을 지원할 계획이다.
김한규 해양오염방제국장은 “국내 창업기업이 보유한 우수 기술이 실제 해양오염 대응 현장에서 활용되기 위해서는 신속한 현장 정보 제공과 현장 접근성 확보를 위한 국가의 전폭적인 지원, 그리고 전문적인 검증 과정이 필수적”이라며 “이번 프로젝트를 통해 현장 중심의 기술 실증을 강화하고 민·관 협력을 기반으로 대응 역량을 고도화해 나가겠다”고 말했다.
한편 해경청은 향후에도 방제분야 국내 창업기업과의 협력을 확대해 신기술 기반의 해양오염 대응체계 구축 및 관련 산업 생태계 활성화를 적극 지원할 계획이다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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