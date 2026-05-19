박형준 “전재수, 떳떳한 시장 못돼”…韓·朴 단일화엔 ‘중립’ [인터뷰]

“청년 1억 공약, 부산에 남는 것 자체가 자산이 될 것”

박형준 국민의힘 부산시장 후보가 18일 부산 진구 선거사무소에서 국민일보와 인터뷰를 하고 있다. 박형준캠프 제공

부산진구 선거사무소에서 만난 박 후보는 “제가 부산을 세계도시로 만들 것이라는 시민 기대가 높아진 것 같다”며 민심 변화를 체감한다고 말했다.

박 후보는 보수 진영 내 또 다른 부산시장 선거 출마자인 정이한 개혁신당 후보에 대해선 “연대할 수 있다고 생각한다”며 “단일화를 조심스럽게 타진하겠다”고 밝혔다. 다음은 일문일답.

요즘은 일자리, 도시 브랜드, 삶의 질, 해외 관광객들이 최고 속도로 늘어나는 것 등을 시민들이 체감하면서 제가 부산을 세계도시로 만들 것이라는 기대도 높아진 것 같다.

AI 시대의 핵심 불평등은 더 이상 임금 격차가 아니라 자산 격차다. 부산 청년 정책의 방향을 ‘지원’에서 ‘자산 형성’으로 전환하려는 시도다. 부산 청년이 매월 25만원씩 10년간 저축하면 부산미래기금이 매칭해 1억원의 자산 형성을 지원하는 구조다. 청년이 3000만원, 부산미래기금이 7000만원을 부담한다. 재정 재분배 방식의 기본소득과는 근본적으로 다르다. 청년이 부산의 미래에 투자하고, 부산도 청년의 미래에 투자하는 동행 모델이다.

“부산 의원들과 계속 논의 중이다. 많은 의원들이 북갑 단일화가 보수 통합의 단초가 될 것이라고 공감한다. 우선 후보 간 대화와 소통이 있어야 외부 액션도 의미가 있는 거다. 그런 환경을 조성하는 데 주력하려 한다. 전체 선거 승리와 북갑 의석 탈환을 위해 단일화가 필요하다는 입장을 견지하고 있다.”

개인적으로 정 후보에 대해 대단히 큰 호감을 느끼고 있다. 정 후보가 굉장히 고생도 했다. 여러 면에서 저희와 연대할 수 있는 후보다. 저희도 한번 조심스럽게 타진해 보려 한다.”

안 받았으면 그렇게 말하면 되는데, 왜 토론 나와서는 그렇게 얘기를 못 하는지 추궁하는 것이다. 이건

시민들에게 정직하지 못한 태도다. 시민들을 기만해선 떳떳한 시장이 될 수 없다.”

특히 민주당이 발의한 조작기소 특검법, 즉 이 대통령 죄지우기 특검에는 굉장히 공분한다.”