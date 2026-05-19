박형준 “전재수, 떳떳한 시장 못돼”…韓·朴 단일화엔 ‘중립’ [인터뷰]
“청년 1억 공약, 부산에 남는 것 자체가 자산이 될 것”
박형준 국민의힘 부산시장 후보는 18일 전재수 더불어민주당 후보를 겨냥해 “정직하지 못하다는 문제가 여전히 남아있다. 떳떳한 시장이 될 수 없다”고 평가했다. 특히 전 후보가 “주먹구구식”이라고 비판한 ‘청년 1억 자산 형성 공약’에 대해선 “세금 퍼주기 정책이 아니라 청년 스스로 중산층이 될 수 있도록 하는 정책”이라고 반박했다.
6·3 지방선거 부산시장 선거는 3선에 도전하는 박 후보와 22대 총선에서 민주당 소속으론 유일하게 부산에서 당선된 전 후보가 맞붙는다. 박 후보는 전 후보와의 지지율 격차를 좁히기 위해 행정가로서의 역량을 앞세우고 있다. 부산진구 선거사무소에서 만난 박 후보는 “제가 부산을 세계도시로 만들 것이라는 시민 기대가 높아진 것 같다”며 민심 변화를 체감한다고 말했다.
박 후보는 부산시장 선거 승리를 견인하기 위해선 부산 북갑 국회의원 보궐선거의 ‘보수 단일화’가 필요하다고 강조했다. 다만 한동훈 무소속 후보와 박민식 국민의힘 후보 중 누구로 단일화를 해야 할지는 “당사자들이 결정해야 할 사안”이라며 중립을 유지했다.
박 후보는 보수 진영 내 또 다른 부산시장 선거 출마자인 정이한 개혁신당 후보에 대해선 “연대할 수 있다고 생각한다”며 “단일화를 조심스럽게 타진하겠다”고 밝혔다. 다음은 일문일답.
-지지율 격차가 좁혀지고 있다
“여론조사상 제 직무 긍정률이 상당히 올랐다. 그간 제가 한 일이 워낙 홍보가 안 돼 상대의 “한 게 뭐 있느냐”는 프레임에 휘말린 경향이 있었다. 요즘은 일자리, 도시 브랜드, 삶의 질, 해외 관광객들이 최고 속도로 늘어나는 것 등을 시민들이 체감하면서 제가 부산을 세계도시로 만들 것이라는 기대도 높아진 것 같다.
특히 청년 1억 자산 형성 공약은 책도 썼지만 오래 준비한 공약이다. 새로운 인공지능(AI) 시대에 필요한 청년 복지 및 일자리 정책이라고 생각한다. 다양한 시뮬레이션을 통해 헛공약이 안 되도록 준비했다. 무엇보다 중요한 건 단순히 세금 퍼주기 정책이 아니라 청년 스스로 중산층이 될 수 있게 유도하고, 그 과정에서 역량을 강화하도록 한다는 점이다. 우리 부산 청년들을 모두 디지털 금융 시민으로 만드는 데 기여할 수 있는 정책이다.”
-전재수 후보는 “주먹구구식”이라고 비판한다
“청년 1억 공약은 부산 청년에게 30세 전후로 중산층 진입 기반을 마련해주겠다는 것이다. AI 시대의 핵심 불평등은 더 이상 임금 격차가 아니라 자산 격차다. 부산 청년 정책의 방향을 ‘지원’에서 ‘자산 형성’으로 전환하려는 시도다. 부산 청년이 매월 25만원씩 10년간 저축하면 부산미래기금이 매칭해 1억원의 자산 형성을 지원하는 구조다. 청년이 3000만원, 부산미래기금이 7000만원을 부담한다. 재정 재분배 방식의 기본소득과는 근본적으로 다르다. 청년이 부산의 미래에 투자하고, 부산도 청년의 미래에 투자하는 동행 모델이다.
메시지는 단순하다. 부산에 남는 것 자체가 자산이 된다는 것이다. 그동안 부산 청년에게 서울행은 선택이 아니라 생존의 문제였다. 양질의 일자리, 자산 형성 기회, 결혼과 주거 가능성이 모두 수도권에 집중돼 있기 때문이다. 이 구조를 바꾸겠다는 것이다. 현금은 소비되면 사라지지만 자산은 미래를 만든다. 단순한 현금 지원이 아니라 청년의 금융 역량도 함께 키우는 방향으로 추진한다. 서울로 가지 않아도 부산에 남아 자산을 축적하고 기회를 얻을 수 있는 환경을 만들겠다.”
-부산 북갑 후보 단일화를 공개적으로 촉구했다
“부산 의원들과 계속 논의 중이다. 많은 의원들이 북갑 단일화가 보수 통합의 단초가 될 것이라고 공감한다. 우선 후보 간 대화와 소통이 있어야 외부 액션도 의미가 있는 거다. 그런 환경을 조성하는 데 주력하려 한다. 전체 선거 승리와 북갑 의석 탈환을 위해 단일화가 필요하다는 입장을 견지하고 있다.”
-어떤 후보로 단일화를 해야 한다고 보나
“단일화 문제는 일차적으로 후보들이 결정할 문제다. 단일화 방식도 당사자들이 결정해야 할 사안이며, 합의된 방식에 따라 결정하면 된다. 제3자가 개입할 문제가 아니다. 특정 인물로 단일화돼야 한다는 입장은 없다.”
-부산시장 단일화도 궁금하다. 개혁신당 정 후보와 단일화도 고려하고 있나
“저는 큰 틀에서 보수 대통합을 늘 주장해왔다. 개혁신당과도 연대해야 한다는 입장을 견지해왔다. 개인적으로 정 후보에 대해 대단히 큰 호감을 느끼고 있다. 정 후보가 굉장히 고생도 했다. 여러 면에서 저희와 연대할 수 있는 후보다. 저희도 한번 조심스럽게 타진해 보려 한다.”
-전 후보에 대해 ‘정직하지 못하다’고 지적해왔다
“시민들에게 정직하지 못한 문제는 여전히 남아 있다. TV토론 하면서 격렬하게 충돌하는 지점도 거기다. 전 후보는 ‘불법 금품수수는 없었다’고 수사기관에 진술했다고 얘기한다. 그래서 저희는 받았느냐 안 받았느냐를 계속 묻는 것이다. 안 받았으면 그렇게 말하면 되는데, 왜 토론 나와서는 그렇게 얘기를 못 하는지 추궁하는 것이다. 이건 시민들에게 정직하지 못한 태도다. 시민들을 기만해선 떳떳한 시장이 될 수 없다.”
-부산시장 3선에 성공한다면 가장 먼저 할 일은 무엇인가
“글로벌허브도시특별법 통과와 산업은행 이전이다. 이 두 가지는 부산이 세계도시로 도약하는 데 있어 가덕도신공항 개항과 함께 가장 중요한 과제다. 이재명정부가 정파적 이유로 두 과제를 지연 혹은 무산시켰지만, 다시 추진할 계획이다.”
-중앙정부와 어떻게 협력할 것인가
“일반적 경험을 보면 단체장이 야당 소속이라고 해서 예산상 불이익을 받는 것은 아니다. 부산의 경우만 보더라도 올해 국비 10조 원을 확보했다. 여당 단체장이라고 항상 유리한 것도 아니다. 더 중요한 것은 지방의 이익을 정치화하지 않고 국가 전체의 이익과 합치하도록 정책을 설계하고 추진하는 능력이다. 그간 모든 시정 과제를 그런 방향으로 설계해 추진해 왔고, 앞으로도 그럴 것이다.”
-퐁피두미술관 분관 유치 등 예술 분야 사업은 어떻게 진행할 것인가
“지체 없이 예정대로 지속 추진하겠다. 다만 지역 예술가의 요구를 충분히 이해하고 있으며, 지역 예술가의 기회를 더 확대할 수 있도록 세심히 살피겠다. 지역 예술가, 기업, 각종 협회와 민간단체의 참여를 확대할 수 있도록 현재 추진 중인 정책을 조정해 지역 예술계에 새로운 활기를 불어넣겠다.”
-부산 민심 변화를 체감하나
“흐름이 좀 바뀌었다고 본다. 보수 유권자들이 선거 참여에 내키지 않는 모습이었는데 이제는 다시 많은 관심을 보인다. 특히 민주당이 발의한 조작기소 특검법, 즉 이 대통령 죄지우기 특검에는 굉장히 공분한다.”
-지지율 역전을 위한 막판 전략은 무엇인가.
“청년 공약처럼 파급효과가 큰 공약을 충분히 홍보하는 것이다. 그리고 부산이라는 도시는 대한민국 지방 대도시가 아니라 세계도시가 돼있기 때문에 글로벌 리더십이 굉장히 중요하다. 그런 측면에서 전 후보보다 훨씬 우위에 있다.”
부산=박준상 최수진 기자 junwith@kmib.co.kr
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